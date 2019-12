Foot - Real Madrid

Real Madrid : Valverde, Griezmann... Le Barça craint Benzema avant le Clasico !

Publié le 18 décembre 2019 à 3h45 par A.M.

A quelques heures du Clasico, le FC Barcelone semble clairement avoir identifié la principale menace merengue et elle se nomme Karim Benzema.

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema a pris une nouvelle dimension. L'attaquant français s'est imposé comme le leader offensif du Real Madrid et réalise une excellente première partie de saison. Auteur de 16 buts et sept passes décisives en 25 apparitions toutes compétitions confondues, l'ancien attaquant de l'OL ne cesse d'impressionner. Par conséquent, à la veille du Clasico , le FC Barcelone ne cache pas que le principal menace viendra de Karim Benzema.

Valverde et Griezmann s'inclinent devant Benzema