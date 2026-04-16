Real Madrid : Le président a fracassé ses joueurs dans le vestiaire !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le Real Madrid a été éliminé par le Bayern en quart de finale de la Ligue des Champions. Après le coup de sifflet final du match retour, Florentino Pérez a fait trembler les murs de l'Allianz Arena. En effet, le président merengue a recadré ses joueurs dans le vestiaire.

Ce mercredi soir, le Bayern a fait tomber le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions. Furieux, Florentino Pérez aurait fait une déclaration musclée dans le vestiaire merengue de l'Allianz Arena, s'en prenant à ses joueurs. « J’apprécie vos efforts aujourd’hui, mais cette saison a été une véritable déception pour tout le monde. Vous savez à quel point il est exigeant d’être un joueur au Real Madrid. Une saison sans titre est un échec, parce que nous sommes le Real Madrid, mais deux saisons sans titre, c’est intolérable », aurait pesté le président du Real Madrid, avant d'en rajouter une couche.

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«Vous n’avez pas été à la hauteur des exigences du club» « Vous savez qu’être joueur du Real Madrid est un privilège pour un footballeur, et que tout le monde rêve de porter le maillot de notre club. En plus d’être un privilège, porter ce maillot est aussi une responsabilité, et beaucoup d’entre vous n’ont pas assumé cette responsabilité. Vous n’avez pas été à la hauteur des exigences du club. Terminez au moins cette saison avec dignité », aurait conclu Florentino Pérez, le président du Real Madrid, dans des propos rapportés par SPORT.