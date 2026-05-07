«Cela montre le génie de Luis Enrique» : La consigne surréaliste qui a rendu fou Michael Olise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le PSG s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions après un match nul arraché sur la pelouse du Bayern Munich (1-1). Un magnifique bataille remportée par les Parisiens, notamment grâce à un coup tactique assez fou de Luis Enrique.

Lors de la demi-finale retour de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich mercredi soir, le comportement de Matvey Safonov a intrigué. Et pour cause, le portier russe envoyait tous ses dégagements directement en touche dans le secteur de jeu de Michael Olise. Et cela n'avait rien d'hasardeux. En effet, c'était une consigne très claire de Luis Enrique comme l'explique le journaliste du Parisien Laurent Perrin.

Le coup de génie de Luis Enrique « Cela montre le génie de Luis Enrique. D'abord, cela permettait de passer au-dessus du bloc du Bayern qui gênait les relances et empêchait le PSG de repartir de derrière. Cela inversait la situation en exerçant un pressing sur l'adversaire sur la remise en jeu. Comme Paris le fait souvent et depuis longtemps sur les coups d'envoi. Le deuxième objectif était de faire reculer Olise et de le mettre dans une situation inconfortable. Si vous regardez bien, Safonov trouve des touches toujours du même côté. C'est juste génial », s'enflamme-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien avant d'évoquer plus en détails le cas Safonov.