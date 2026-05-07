Équipe de France - «Si je ne suis pas appelé...» : La liste de Deschamps approche pour la Coupe du monde, Estéban Lepaul fait une annonce

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Meilleur buteur de Ligue 1 avec 19 réalisations à son actif, Estéban Lepaul était présent en conférence de presse ce jeudi, où il a de nouveau été interrogé sur l’équipe de France et la possibilité d’être appelé par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026. L’attaquant du Stade Rennais a assuré être concentré sur les objectifs de son club, même s’il rêve d’intégrer la sélection française.

À trois jours de la réception du Paris FC, pour le compte de la 33e journée de Ligue 1, Estéban Lepaul s’est présenté en conférence de presse ce jeudi. Arrivé l’été dernier en provenance d’Angers dans le cadre d’un transfert estimé à 13,5M€, l’attaquant âgé de 26 ans a fait un premier bilan de sa saison sur le plan personnel, lui qui est actuellement le meilleur buteur du championnat de France avec 19 réalisations.

« J'étais persuadé que j'en étais capable » « Pour ma part, la saison, elle est incroyable. C'était une saison où il fallait que je confirme, avec un nouveau club et des objectifs un peu plus élevés. Moi, je suis très content, et j'étais persuadé que j'en étais capable. Ça ne me surprend pas, mais en tout cas, c'est une saison réussie », a confié Estéban Lepaul, avant d’être interrogé sur l’équipe de France, lui qui s’était déjà exprimé à ce sujet au micro de Téléfoot il y a quelques jours.