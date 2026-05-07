Real Madrid : Le plan de José Mourinho pour «mettre fin à la crise» !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid n’y arrive plus ces derniers mois. Après un exercice sans trophées majeurs, le club merengue se dirige tout bonnement vers une saison blanche à présent. Dimanche, au Camp Nou sur le terrain de son éternel rival, le Real Madrid pourrait voir le FC Barcelone lui prendre à nouveau un titre. Proche de revenir aux commandes du vestiaire, José Mourinho préparerait déjà de gros changements.

José Mourinho de retour au Real Madrid 13 ans après son départ ? D’après le journaliste d’AS José Felix Diaz, il y aurait à ce jour « 99 % de chances que Mourinho soit le prochain entraîneur » du club merengue. Et pour cause, aucun mouvement concret n’aurait été effectué de la part des décideurs madrilènes pour tenter de convaincre un autre technique que The Special One de reprendre les rênes de l’équipe aux 15 Ligues des champions.

Plus proche que jamais d’un retour au Real Madrid, José Mourinho fixerait une grosse condition ! L’hypothétique nomination de José Mourinho semble intéresser Kylian Mbappé. Sur Instagram, le meilleur buteur de la saison, avec ses 41 buts, avait liké une publication concernant le retour potentiel du Portugais à la tête du vestiaire madrilène où il compterait bien mettre un bon coup de balai. Selon le journaliste Ramon Alvarez de Mon, Mourinho se serait déjà montré clair auprès des têtes pensantes du Real Madrid : il aurait la ferme intention de venir avec son propre staff technique dans ses bagages dont un préparateur physique qui ne serait donc pas Antonio Pintus.