Real Madrid - Camavinga sous le feu des critiques : La réponse tombe pour son transfert cet été ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Expulsé mercredi soir face au Bayern Munich en Ligue des Champions, Eduardo Camavinga a été pointé du doigt pour sa prestation. En difficulté cette saison, l'international Français voit son avenir être remis en cause du côté du Real Madrid. De là à imaginer un transfert en fin de saison ? Possible. En tout cas, la presse espagnole a lâché des révélations importantes à ce sujet. Explications.

Une expulsion très frustrante. Mercredi soir, le Real Madrid s’est fait éliminé de la Ligue des Champions par le Bayern Munich au terme d’une rencontre totalement folle. Alors qu’il ne restait que quelques minutes sur ce match retour et que les deux équipes étaient à égalité au score, Eduardo Camavinga a été exclu après avoir reçu un deuxième carton jaune… de manière stupide. Le milieu de terrain français a souhaité gagner du temps en ne rendant pas le ballon à son adversaire.

🚨 CONFIRMED: Eduardo Camavinga does NOT want to leave Real Madrid.



There are still people in the club that believe in him and see him as a STAR.



However, some agents have started monitoring the situation, and their pressure could have consequences.



Also, the club has certain… pic.twitter.com/7enpjGfwep — Madrid Zone (@theMadridZone) April 17, 2026

Eduardo Camavinga ne veut pas quitter le Real Madrid Derrière son expulsion, le Real Madrid a complètement craqué, encaissant deux buts. Déjà en difficulté avant cette rencontre, Eduardo Camavinga a été pointé du doigt pour sa performance. A 23 ans, l’international Français ne parvient pas à s’imposer dans la capitale madrilène et depuis quelques semaines, son avenir est discuté, lui qui pourrait quitter le Real à l’issue de la saison. Mais à en croire les dernières révélations du journaliste Jorge Picon, le Français ne souhaite pas quitter le club merengue. Certains membres du club ne sont également pas favorables à son départ, et beaucoup croient encore en son potentiel. Cependant, en cas de belle offre, les dirigeants madrilènes pourraient y réfléchir.