Kylian Mbappé : Une star de NBA utilisée pour lui taper dessus par un joueur de Barcelone ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le Real Madrid se déplacera sur la pelouse du FC Barcelone dimanche, pour le compte de la 35e journée de Liga, Eric Garcia a peut-être lancé les hostilités, en envoyant un petit tacle à Kylian Mbappé. Quand on lui a demandé de comparer le Français à un joueur NBA, le défenseur barcelonais a cité Shai Gilgeous-Alexander, sans vouloir expliquer pourquoi.

Malin pour certains, tricheur pour d’autres, s’il est imposé comme un des meilleurs joueurs de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander ne fait l’unanimité pour autant. Star de l’Oklahoma City Thunder qu’il a mené jusqu’au titre la saison dernière, le meneur canadien est souvent critiqué pour le nombre de lancers francs qu’il provoque, certains estimant qu’il en rajoute et bénéficie des faveurs des arbitres.

« Il est très bon, meilleur que quiconque dans la ligue, pour convaincre les arbitres qu’il est touché » « Il est très bon, meilleur que quiconque dans la ligue, pour convaincre les arbitres qu’il est touché », déclarait par exemple Mike Brown, entraîneur des New York Knicks, au début du mois de mars, quand son équipe s’était inclinée à domicile face à OKC (100-103). En faisant référence à Shai Gilgeous-Alexander, Eric Garcia a donc peut-être taclé Kylian Mbappé. Au micro d’ESPN, il a été demandé au défenseur du FC Barcelone de comparer l’attaquant du Real Madrid à un joueur NBA et il a alors cité le nom du Canadien.

Garcia compare Mbappé à SGA, un tacle envoyé au Français ? Et quand on lui a demandé pourquoi Shai Gilgeous-Alexander, Eric Garcia n’a pas souhaité dévoiler la raison : « Je ne... Je ne le dirai pas (rire) », a-t-il répondu. On peut considérer que ce n’est pas vraiment un compliment fait à Kylian Mbappé et qu’il s’agit sûrement d’une référence au nombre de penalties inscrits par le capitaine des Bleus, ou bien peut-être estime-t-il qu'il a tendance à en rajouter et à tromper les arbitres. Sur ses 41 buts inscrits toutes compétitions confondues avec le Real Madrid cette saison, 12 étaient des penalties. Un sujet, les lancers francs en ce qui le concerne, sur lequel la star d’OKC avait donné son avis : « Je comprends pourquoi [les fans] sont frustrés, parce qu’ils supportent telle ou telle équipe. [Leurs équipes] jouent contre nous et, ces dernières années, on a eu tendance à les battre. Si on a gagné, c’est parce qu’on a marqué plus de points, donc on a marqué aux lancers francs, à mi-distance, à 3-points… On a marqué partout. Donc je comprends totalement leur frustration. »