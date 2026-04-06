Kylian Mbappé subit le même traitement que Zinedine Zidane : La presse espagnole monte au créneau

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Kylian Mbappé est peut-être considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, l’attaquant du Real Madrid n’est pas épargné en Espagne. En effet, dernièrement, la presse ibérique n’hésite pas à sévèrement critiquer le capitaine de l'équipe de France. Alors que Zinedine Zidane a également un traitement similaire, certains n’hésitent pas à monter au créneau de l’autre côté des Pyrénées.

En 2024, le Real Madrid réussissait enfin à mettre la main sur Kylian Mbappé. Mais la Casa Blanca est-elle réellement plus forte avec le Français ? De plus en plus, la question se pose. En effet, en Espagne, une théorie est réapparue selon laquelle les Merengue joueraient mieux sans Mbappé. Celle-ci est souvent évoquée au Real Madrid et Zinedine Zidane en avait également fait les frais du temps où il jouait dans la capitale espagnole. Mais est-ce réellement le cas, le Real Madrid est-il meilleur sans Kylian Mbappé ?

Les propos de Kylian Mbappé ne passent pas en Espagne : Une réaction du Real Madrid est réclamée https://t.co/cw2FhtJHuN — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

« On prétendait que la star (Zidane, voire Cristiano) accaparait trop l’attention » Journaliste pour El Pais, Manuel Jabois a réagi à cette théorie. Montant au créneau contre celle-ci, il a notamment écrit : « L'une des particularités du Real Madrid, une de ces petites manies amusantes qui donnent souvent lieu à des drames (dans les tribunes, dans la presse, sur les réseaux sociaux, et même au tableau d'affichage si on s'y prend bien), c'est ce moment où tout le monde s'accorde à dire que l'équipe joue mieux sans ses meilleurs joueurs . Une absence bête, une accumulation de cartons jaunes, un jour de repos, et le tour est joué : si la star n'est pas sur le terrain et que l'équipe gagne, un nuage noir plane sur la victoire, alimentant un besoin constant de débats. C'est arrivé à tous les joueurs, à des degrés divers. L'excuse invoquée était le « jeu collectif », on prétendait que la star (Zidane, voire Cristiano) accaparait trop l'attention, et que, lorsqu'elle était absente, les autres prenaient le relais. Cette vieille histoire a été ressortie par les médias (le journalisme est une noble profession qui s'impatiente quand elle s'ennuie) et, bien sûr, alimentée par un sentiment anti-Madrid. C'est comme quand quelqu'un quitte Madrid : soudain, il devient génial, même un jeune prodige qui a mal agi sous l'influence du club. Ça fait partie du football, et c'est normal ; ces dynamiques fournissent matière à la fois pour les soutenir et les critiquer. Le cas Mbappé (« Mbappé freine l'équipe », « on joue moins bien », « il tire tout le monde vers le bas »), cependant, présente une tournure on ne peut plus ironique : une grande partie des supporters madrilènes propage l'idée que le meilleur buteur, le meilleur attaquant de la planète, n'est pas bon pour le Real Madrid. Ce Real Madrid-là, précisons-le, qui a pourtant bien assez de stars. « On a battu City sans lui . » Et l'année dernière aussi, avec un triplé de sa part ».