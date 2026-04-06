Kylian Mbappé subit le même traitement que Zinedine Zidane : La presse espagnole monte au créneau

Kylian Mbappé est peut-être considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, l’attaquant du Real Madrid n’est pas épargné en Espagne. En effet, dernièrement, la presse ibérique n’hésite pas à sévèrement critiquer le capitaine de l'équipe de France. Alors que Zinedine Zidane a également un traitement similaire, certains n’hésitent pas à monter au créneau de l’autre côté des Pyrénées.
En 2024, le Real Madrid réussissait enfin à mettre la main sur Kylian Mbappé. Mais la Casa Blanca est-elle réellement plus forte avec le Français ? De plus en plus, la question se pose. En effet, en Espagne, une théorie est réapparue selon laquelle les Merengue joueraient mieux sans Mbappé. Celle-ci est souvent évoquée au Real Madrid et Zinedine Zidane en avait également fait les frais du temps où il jouait dans la capitale espagnole. Mais est-ce réellement le cas, le Real Madrid est-il meilleur sans Kylian Mbappé ?
« On prétendait que la star (Zidane, voire Cristiano) accaparait trop l’attention »
Journaliste pour El Pais, Manuel Jabois a réagi à cette théorie. Montant au créneau contre celle-ci, il a notamment écrit : « L'une des particularités du Real Madrid, une de ces petites manies amusantes qui donnent souvent lieu à des drames (dans les tribunes, dans la presse, sur les réseaux sociaux, et même au tableau d'affichage si on s'y prend bien), c'est ce moment où tout le monde s'accorde à dire que l'équipe joue mieux sans ses meilleurs joueurs . Une absence bête, une accumulation de cartons jaunes, un jour de repos, et le tour est joué : si la star n'est pas sur le terrain et que l'équipe gagne, un nuage noir plane sur la victoire, alimentant un besoin constant de débats. C'est arrivé à tous les joueurs, à des degrés divers. L'excuse invoquée était le « jeu collectif », on prétendait que la star (Zidane, voire Cristiano) accaparait trop l'attention, et que, lorsqu'elle était absente, les autres prenaient le relais. Cette vieille histoire a été ressortie par les médias (le journalisme est une noble profession qui s'impatiente quand elle s'ennuie) et, bien sûr, alimentée par un sentiment anti-Madrid. C'est comme quand quelqu'un quitte Madrid : soudain, il devient génial, même un jeune prodige qui a mal agi sous l'influence du club. Ça fait partie du football, et c'est normal ; ces dynamiques fournissent matière à la fois pour les soutenir et les critiquer. Le cas Mbappé (« Mbappé freine l'équipe », « on joue moins bien », « il tire tout le monde vers le bas »), cependant, présente une tournure on ne peut plus ironique : une grande partie des supporters madrilènes propage l'idée que le meilleur buteur, le meilleur attaquant de la planète, n'est pas bon pour le Real Madrid. Ce Real Madrid-là, précisons-le, qui a pourtant bien assez de stars. « On a battu City sans lui . » Et l'année dernière aussi, avec un triplé de sa part ».
« Ce serait une erreur de s'en prendre à un joueur qui, enfin, remplit parfaitement son rôle »
« Cette fois, les critiques ne viennent pas du cynisme de l'opposition, mais de nombreux supporters du Real Madrid (et d'anciens joueurs comme Bale, ainsi que de discussions animées et d'utilisateurs des réseaux sociaux qui s'interrogent même sur la personnalité de Mbappé). C'est curieux. Le problème n'est pas qu'un grand club aspirant à tout gagner ne puisse pas trouver une place pour Mbappé parmi ses onze joueurs, dont plusieurs sont des attaquants, mais plutôt que Mbappé ne s'intègre pas, comme si c'était sa responsabilité et que sa simple présence allait tout gâcher. Exactement comme en France en 2018 et 2022, sans doute. Si deux stars comme Vinicius et lui n'ont pas réussi à trouver leurs marques dans un club qui s'est toujours distingué comme un vivier de stars et de grands noms, aussi emblématiques que Mbappé et Vinicius, évoluant à des postes similaires aux leurs, ce n'est pas leur faute : c'est celle de ceux qui doivent les faire jouer. Les superstars nuisent le plus à leur club lorsqu'elles sont sur le banc. Cela ne signifie pas qu'ils doivent jouer tout le temps : cela signifie que tout le monde y perd lorsqu'ils ne jouent pas. Le Real Madrid a un problème cette année qui dépasse le cadre de ses deux meilleurs joueurs. Les difficultés d'une équipe ne sont généralement pas imputables à ses joueurs les plus dynamiques : c'est même rare, et c'est presque risible quand le meilleur buteur empêche tous les autres de bien jouer. Vinicius a été critiqué pour ses protestations intempestives face à des fautes flagrantes et pour ses tentatives répétées de dribbler les défenseurs. Mbappé, quant à lui, a été ouvertement critiqué pour avoir marqué trop de buts : « Les autres ne marquent pas, les buts ne sont pas partagés, l'équipe ne fonctionne pas comme ça. » Personne n'a envisagé que si le Français n'avait pas inscrit près de 40 buts, ces buts n'auraient peut-être tout simplement pas existé au lieu d'être redistribués. Il y aurait toujours des tensions, mais elles seraient bien plus intéressantes. La saison dernière, Mbappé a enchaîné les mauvais matchs, devenant un véritable problème pour l'équipe. Il était hors de forme, à côté de la plaque, presque psychologiquement brisé. Ce n'est plus le cas cette année. Si le Real Madrid rencontre des difficultés, même sur le plan structurel, ce serait une erreur de s'en prendre à un joueur qui, enfin, remplit parfaitement son rôle et peut le prouver », a-t-il ajouté à propos de ce qu’on peut reprocher à Kylian Mbappé.