Kylian Mbappé : «Je trouve ça formidable», son escapade en Italie est validée avant la Coupe du monde !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé cristalliserait quelques tensions au Real Madrid en ce moment. Blessé, le capitaine de l’équipe de France a profité de sa convalescence pour s’offrir une escapade en Italie. Si cela a plutôt été mal reçu chez les Merengue, Pierre Ménès a toutefois validé cette décision en vue de la Coupe du monde 2026 qu’il disputera avec l’équipe de France dans quelques semaines.

Depuis quelques jours maintenant, Kylian Mbappé est au coeur d’un véritable malaise au Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France a profité de sa blessure pour s’offrir un séjour en Italie. Seulement, cela a été plutôt mal reçu dans le vestiaire au vu de la situation sportive du club. Pierre Ménès a toutefois validé cette initiative à l’approche de la Coupe du monde 2026 que l’attaquant de 27 ans disputera avec les Bleus.

«Quoi que ce mec fasse, il y a toujours une polémique» « J’ai du mal à croire que Mbappé est parti sans l’autorisation du staff médical du Real Madrid. Je pense que si tel était le cas, ce serait un scandale énorme et que le club aurait déjà réagi et sanctionné le joueur. Donc je pense que s’il est parti, il avait l’autorisation du club. Très franchement, en étant un peu égoïste, qu’il prenne un peu de repos début mai sachant que dans un mois et demi il y a la Coupe du monde, je trouve ça formidable pour les Bleus. Mais quoi que ce mec fasse, il y a toujours une polémique » a expliqué l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.