Ballon d’Or - Kylian Mbappé peut faire comme Zidane : Voilà la théorie !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé va encore une fois tirer un trait sur la Ligue des Champions cette saison, puisque son équipe du Real Madrid a été éliminée par le Bayern Munich mercredi soir. Mais en dépit de ce revers, l'attaquant de l'équipe de France pourrait rester en course pour le Ballon d'Or s'il marchait sur les traces d'un certain Zinedine Zidane... Explications.

Le Real Madrid a été éliminé de la Ligue des Champions par le Bayern Munich au stade des quarts de finale mercredi soir, et Kylian Mbappé a donc peut-être une nouvelle fois dit adieux à ses rêves de Ballon d'Or. À moins que... L'attaquant de l'équipe de France, qui disputera la Coupe du Monde avec les Bleus cet été, peut-il inverser la tendance négative en club s'il parvient à réaliser un gros Mondial ? C'est en tout cas la théorie avancée par le journaliste de L'Equipe Vincent Duluc, qui n'exclut pas ce scénario pour Mbappé en rappelant que Zinedine Zidane avait remporté son Ballon d'Or de cette manière en 1998.

Ligue des champions : Une année de plus pour Kylian Mbappé, la malédiction qu’il partage avec Antoine Griezmann https://t.co/5avA0CxIkR — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

Mbappé comme Zidane en 98 ? « Les années de Coupe du monde, le critère de la Ligue des champions reste très important, mais il n'est pas aussi décisif. Zinédine Zidane, par exemple, avait perdu la finale de la C1 en 1998, face au Real, mais il avait été Ballon d'Or pour son doublé en finale face au Brésil (3-0). Et le PSG est bien placé pour savoir que le Ballon d'or de Messi, en 2022, devait assez peu à son printemps européen avec le club parisien », a expliqué Vincent Duluc dans un chat organisé avec les internautes de L'Equipe, osant donc le parallèle entre la saison actuelle Kylian Mbappé et Zinedine Zidane en 1998.