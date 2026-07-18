Zinedine Zidane : Une première annonce tombe pour l'équipe de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A moins d'un véritable coup de tonnerre, Zinedine Zidane est bien parti pour devenir le sélectionneur de l'équipe de France une fois que le parcours des Bleus à la Coupe du monde 2026 touchera à sa fin. Ce samedi, le groupe de Didier Deschamps affrontera l'Angleterre pour la petite finale de la compétition. Pour ce qui est de la suite, Zidane aurait déjà avancé quelques pions selon RMC Sport.

Ce samedi 18 juillet marque la fin de l'ère Didier Deschamps. Une aventure qui aura duré 14 ans en équipe de France. Depuis ses débuts sur le banc de touche des Bleus, la sélection tricolore est redevenue une équipe à battre et qui joue les premiers rôles. Deux finales de Coupe du monde, avec un sacre en 2018, pour une finale à l'Euro 2016 et une Ligue des nations remportée. Voici le bilan du sélectionneur qui a eu la plus longue période en poste de l'histoire de la sélection.

La dernière de Deschamps avant le début de l'ère Zidane Ce samedi à 23h, heure française, Deschamps va s'asseoir pour la dernière fois sur le banc des Bleus à l'occasion du match de la 3ème place de cette Coupe du monde 2026 face à l'Angleterre. Un dénouement regretté par Rayan Cherki qui, par le biais d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de l'équipe de France, a affirmé qu'il souhaitait se hisser au moins jusqu'à la finale de la compétition. Ils reviendront cependant plus forts. « N'oubliez jamais, on reviendra et on reviendra plus fort et surtout pour réunir tout le monde derrière le coq. Parce que pendant la Coupe du monde on a senti que toute la France était solidaire et ça c'est incroyable. C'est ça qu'on devrait être tout le temps ».