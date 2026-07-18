Vers un transfert surprise au PSG : «C’est un dossier à suivre de près»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à réaliser une petite revue d'effectif cet été, le PSG ne s'opposera pas au départ des joueurs qui réclament leur transfert comme c'est le cas de Gonçalo Ramos, Lee Kang-In ou encore Randal Kolo Muani. Mais un journaliste anglais annonce également une surprise avec Illia Zabarnyi.

Après une saison délicate, Illia Zabarnyi devra se relancer la saison prochaine et justifié les 66M€ investis par le PSG l'été dernier. Mais aura-t-il le temps de le faire ? La question a le mérite de se poser puisque le journaliste anglais David Lynch émet l'hypothèse que Liverpool s'active pour recrute l'Ukrainien cet été.

Zabarnyi à Liverpool, la surprise de l'été ? « Je pense que c’est le genre de transfert qui pourrait aboutir. Richard Hughes (directeur sportif de Liverpool) le connaît depuis son passage à Bournemouth et sait tout de ce joueur. Bien sûr, l’entraîneur l’appréciera également. Si le PSG se retrouve dans une situation où il se dit : “Bon, ça n’a pas vraiment marché ; nous sommes prêts à conclure un accord à prix réduit”, c’est le genre d’occasion que Liverpool a tendance à ne pas laisser passer. Pensez à la façon dont ils ont recruté Ryan Gravenberch à un prix réduit auprès du Bayern. Ça n’avait pas marché pour lui là-bas, mais il est venu à Liverpool, et ça a clairement fonctionné. Ils ont déjà montré par le passé qu’ils étaient à l’affût de ce genre de transferts, donc pour moi, celui-là semble beaucoup plus logique et pourrait bien aboutir… », confie-t-il sur RedMenTV avant de poursuivre.