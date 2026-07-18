Vers un transfert surprise au PSG : «C’est un dossier à suivre de près»

Bien décidé à réaliser une petite revue d'effectif cet été, le PSG ne s'opposera pas au départ des joueurs qui réclament leur transfert comme c'est le cas de Gonçalo Ramos, Lee Kang-In ou encore Randal Kolo Muani. Mais un journaliste anglais annonce également une surprise avec Illia Zabarnyi.
Après une saison délicate, Illia Zabarnyi devra se relancer la saison prochaine et justifié les 66M€ investis par le PSG l'été dernier. Mais aura-t-il le temps de le faire ? La question a le mérite de se poser puisque le journaliste anglais David Lynch émet l'hypothèse que Liverpool s'active pour recrute l'Ukrainien cet été.
Zabarnyi à Liverpool, la surprise de l'été ?
« Je pense que c’est le genre de transfert qui pourrait aboutir. Richard Hughes (directeur sportif de Liverpool) le connaît depuis son passage à Bournemouth et sait tout de ce joueur. Bien sûr, l’entraîneur l’appréciera également. Si le PSG se retrouve dans une situation où il se dit : “Bon, ça n’a pas vraiment marché ; nous sommes prêts à conclure un accord à prix réduit”, c’est le genre d’occasion que Liverpool a tendance à ne pas laisser passer. Pensez à la façon dont ils ont recruté Ryan Gravenberch à un prix réduit auprès du Bayern. Ça n’avait pas marché pour lui là-bas, mais il est venu à Liverpool, et ça a clairement fonctionné. Ils ont déjà montré par le passé qu’ils étaient à l’affût de ce genre de transferts, donc pour moi, celui-là semble beaucoup plus logique et pourrait bien aboutir… », confie-t-il sur RedMenTV avant de poursuivre.
«Je pense que c’est un dossier à suivre de près»
« Je pense que Liverpool est un peu à court de défenseurs centraux. On compte énormément sur [Jérémie] Jacquet et [Giovanni] Leoni, et bien sûr sur [Virgil] Van Dijk, qui a désormais un an de plus, pour composer avec les options dont on dispose actuellement. Zabarnyi est un joueur qui, selon moi, pourrait bien être dans le viseur. Mais encore une fois, le mercato n’en est qu’à ses débuts, et il faudra peut-être que le PSG confirme qu’il n’y a pas vraiment de place pour lui là-bas pour que ce transfert se concrétise. Cela pourrait prendre quelques semaines avant que ce dossier ne se concrétise, mais je ne m’avancerais pas à l’écarter d’emblée. Je pense que c’est un dossier à suivre de près », ajoute David Lynch.