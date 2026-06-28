Zinedine Zidane : Le craquage en équipe de France qui hante encore Fabien Barthez, «je n’ai pas digéré»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En finale de la Coupe du Monde 2006, pour son tout dernier match en tant que footballeur professionnel, Zinedine Zidane avait craqué en assenant un coup de tête à Marco Materazzi qui lui a logiquement valu un carton rouge. Fabien Barthez s'est remémore ce craquage de Zidane et regrette de ne pas l'avoir aidé...

À en croire les dernières tendances, Zinedine Zidane aurait choisi Fabien Barthez pour l'accompagner dans son futur rôle de sélectionneur de l'équipe de France et envisagerait de nommer le divin chauve au poste d'entraîneur des gardiens. Les deux hommes avaient pris leur retraite internationale ensemble il y a tout juste 20 ans, lors de la Coupe du Monde 2006, avec une défaite en finale contre l'Italie qui est notamment devenue mythique pour ce fameux coup de tête assené par Zidane envers Marco Materazzi.

Zidane raconte son coup de boule de 2006 En juin 2022, dans les colonnes de L'EQUIPE, Zinedine Zidane avait tenté de justifier son craquage ce soir-là : « Ce jour-là, ma maman est très fatiguée. J’ai plusieurs fois ma sœur au téléphone dans la journée. Je sais que ma maman n’est pas bien mais ce n’est pas très grave non plus. Ça m’interpelle néanmoins. Je reste quand même concentré. Mais ce sont des choses qui se bousculent. La pression, ceci, cela. Lui (Materazzi), il ne me parle pas de ma mère. Il a souvent dit qu’il n’avait pas insulté ma mère. C’est vrai. Mais il a insulté ma sœur, qui était auprès de ma maman à ce moment-là. Sur un terrain, il y a déjà eu des insultes. Tout le monde se parle, parfois mal, mais tu ne fais rien. Là, ce jour-là, il s’est passé ce qu’il s’est passé. Il a déclenché quelque chose en parlant de ma sœur Lila. L’espace d’une seconde, et c’est parti… Mais après, il faut accepter. Je ne suis pas fier mais ça fait partie de mon parcours. À ce moment-là, j’étais plus fragile », confiait l'ancien numéro 10 de l'équipe de France.