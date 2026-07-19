Zinédine Zidane arrive en équipe de France : «Ce n’est pas bon», Rayan Cherki reçoit un avertissement sur RMC !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

D’ici quelques jours, Zinédine Zidane va remplacer Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France. Selon Walid Acherchour, Rayan Cherki, qui a vécu une Coupe du Monde 2026 très compliquée, va devoir se méfier de son attitude alors que « Zizou » va prendre les rênes de la sélection et que Pep Guardiola a quitté Manchester City.

Titularisé pour la première fois sur cette Coupe du Monde 2026 ce samedi soir face à l’Angleterre, Rayan Cherki a délivré une prestation décevante. Lors de la pause fraîcheur, le milieu offensif de Manchester City a même semblé se prendre la tête avec Didier Deschamps. Alors qu’en sélection, Zinédine Zidane va débarquer et qu’en club, Pep Guardiola a été remplacé par Enzo Maresca, Walid Acherchour n’a pas hésité à mettre en garde le milieu offensif de 22 ans.

« Dans ce qu’on pouvait attendre de lui dans la peau d’un supersub, c’est très décevant » « Toutes ses rentrées ont été décevantes. Moi qui suis un grand fan de Rayan Cherki je le dit. Je pense que dans ce qu’on pouvait attendre de lui dans la peau d’un supersub, c’est très décevant. Mais il faut aussi dire que par rapport à l’équipe de France, Cherki n’est pas l’enjeu principal, n’est pas le responsable numéro un de cette Coupe du Monde. Là où je suis déçu de Rayan Cherki dans l’attitude c’est qu’il n’a pas eu le temps de jeu qu’il méritait par ses performances. Et quand je vois Didier Deschamps lui offrir une titularisation hier par rapport à son tournoi, je ne vais pas dire que c’est un cadeau, mais presque ! », a d’abord lancé le consultant de RMC au micro de l’After Foot avant de poursuivre.