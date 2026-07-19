Coupe du monde 2026 : En larmes, Michael Olise a été consolé par Didier Deschamps

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il ait ajouté deux passes décisives à son compteur, Michael Olise était très déçu samedi après la défaite de l’équipe de France face à l’Angleterre (4-6). L’attaquant du Bayern Munich a même fini en larmes dans le vestiaire, se reprochant plusieurs occasions ratées, et a été consolé par Didier Deschamps.

Pour sa dernière, les joueurs de l’équipe de France ont offert à Didier Deschamps un feu d’artifice dont il se serait bien passé. Opposés à l’Angleterre samedi à l’occasion de la petite finale de la Coupe du monde 2026, les Bleus sont passés complètement à côté de leur première mi-temps et comptaient quatre buts de retard à la pause. Ils ont réagi en seconde période et ont failli revenir à la hauteur des Three Lions, avant que Jude Bellingham ne scelle définitivement la victoire des siens au bout du temps additionnel (4-6).

Deschamps a consolé un Olise très touché Une défaite qui a beaucoup touché Michael Olise. Comme indiqué par L’Équipe, malgré ses deux passes décisives, l’international français se reprochait plusieurs occasions ratées, notamment en fin de match (75e, 81e) et a fini en larmes dans le vestiaire. Didier Deschamps l’a consolé et a fait savoir en conférence de presse qu’il avait « parlé avec Michael ». Le joueur du Bayern Munich aura tout de même fini la compétition avec 7 passes décisives à son actif, battant ainsi le record de Pelé en 1970 (6).