«Lourd et capricieux», le blogueur Aqababe balance sur l’attitude d’un joueur français pendant la Coupe du Monde !

Axel Cornic

La Coupe du monde 2026 désormais terminée, les premières histoires commencent à sortir concernant l'équipe de France ainsi que la vie de groupe de ces dernières semaines. Un nom revient sans cesse et c'est celui de Rayan Cherki, dont le comportement n'aurait pas toujours été apprécié au sein du groupe tricolore.

Le bilan de cette Coupe du monde 2026 n'est pas parfait pour l'équipe de France, éliminée au stade des demi-finales par le futur champion espagnol. Mais les critiques ne s'arrêtent pas seulement au domaine sportif, puisque certains joueurs sont pointés du doigt pour leur comportement sur et en dehors du terrain.

« Cherki aurait apporté beaucoup de bonne ambiance et d’énergie positive au départ, mais... » C'est le cas de Rayan Cherki, dont l'attitude lors de la petite finale face à l'Angleterre a énormément fait parler. Mais cela ne serait vraisemblablement que la partie visible de l'iceberg. « Avant le match contre le Maroc, Cherki a déclaré : "C’est une très bonne équipe, avec énormément de qualités. Dans cinq jours, on ira à la guerre". Une phrase qui aurait été très mal prise par le chargé de com des Bleus. Au final, Cherki aurait apporté beaucoup de bonne ambiance et d’énergie positive au départ, mais il serait devenu lourd » a révélé le blogueur Aqababe, via son compte X.