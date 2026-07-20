PSG - Ça bouge enfin pour Barcola : Une offre de 100M€ est sur le point d’arriver !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une belle Coupe du Monde avec l'équipe de France, Bradley Barcola va désormais être l'une des grandes attractions du mercato estival. L'attaquant du PSG est annoncé avec insistance sur le départ, avec notamment un vif intérêt de Liverpool à son sujet, et les Reds seraient d'ailleurs sur le point de formuler une offre de 100M€ au PSG pour l'attaquant tricolore.

Comme le10Sport.com vous l'a révélé en exclusivité dès le mois de mai dernier, Liverpool fait le forcing depuis plusieurs mois pour déloger Bradley Barcola du PSG. L'attaquant de 23 ans n'a pas trouvé d'accord avec sa direction pour une prolongation de contrat, et les Reds souhaitent donc en profiter pour le recruter, d'autant que Barcola n'apparait pas comme un titulaire indiscutable de Luis Enrique dans le onze-type du PSG en Ligue des Champions.

Liverpool va proposer 100M€ Le journaliste Sébastien Vidal apporte de nouveaux éléments sur ce feuilleton Barcola et annonce via un post sur son compte X que Liverpool serait sur le point de s'activer avec une offre officielle formulée au PSG pour l'attaquant de l'équipe de France : « C’est parti. Liverpool passe à l’attaque sur le dossier Bradley Barcola. Les Reds prépare une offre imminente, estimée à 85 M£ (100M€) pour tenter de convaincre le PSG de céder l’ailier français de 23 ans, auteur d’une nouvelle saison remarquée. Le club anglais en fait l’une de ses priorités offensives de l’été », annonce Vidal.