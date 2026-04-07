Zidane en équipe de France, le jour où son histoire a basculé : Les révélations de son grand ami !

Axel Cornic

Avant d’être un entraineur à succès, Zinedine Zidane a eu une carrière de joueur bien remplie avec notamment des passages réussis à la Juventus ou encore au Real Madrid. Mais c’est bien en équipe de France qu’il a marqué l’histoire, avec évidemment la victoire à la Coupe du monde 1998 qui restera dans toutes les mémoires.

Qui n’aimerait pas côtoyer Zinedine Zidane ? Joueur de grand talent, il a réussi à devenir l’une des personnalités les plus appréciés des Français. Et à l’étranger sa cote est également très élevée, puisqu’il provoque des mouvements de foule lorsqu’il se déplace en Italie ou en Espagne, où il a porté les couleurs de la Juventus ainsi que du Real Madrid.

Kylian Mbappé dans la tourmente au Real Madrid, «ça me rappelle Benzema» https://t.co/v3rcjE5RQY — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

« Quand on se réveille avec Zizou, on se sent épanoui, serein, fleur bleue » Mais c’est évidemment en équipe de France qu’il a réalisé ses plus grands exploits et c’est notamment le cas lors de la Coupe du monde 1998, vécue aux côtés de Christophe Dugarry. « Quand on se réveille (le 12 juillet) avec Zizou avec qui je partageais la chambre, on se sent épanoui, serein, fleur bleue. Cette journée, elle est d'une zénitude, d'une tranquillité. Pfffttt, tout va bien, tout est sain. C'est un moment magique. Il n'y a pas de peur, pas d'angoisse, pas de problèmes. Mais de quoi peut-on avoir peur ? » a raconté l’ancien attaquant français au sujet de cette fameuse finale, dans un entretien accordé au Parisien en 2018.