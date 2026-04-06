«Il n’a rien à faire en équipe de France» : Dugarry a tranché pour Deschamps !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans un peu plus d’un mois, Didier Deschamps dévoilera la liste des 26 joueurs convoqués afin de disputer la Coupe du monde 2026. Ceux qui étaient présents lors du dernier rassemblement ont de grandes chances d’y être, mais quelques surprises sont encore possibles. Si le nom d’un jeune joueur a parfois été évoqué, Christophe Dugarry a tranché et estime qu’il n’a, pour le moment, pas sa place en équipe de France.

Comme chaque lundi, dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC, Jérôme Rothen s’est mis dans la peau de Didier Deschamps et a dévoilé sa liste de 26 joueurs qu’il appellerait pour disputer la Coupe du monde 2026. L’ancien international français a fait un seul changement par rapport à sa liste de la semaine dernière, remplaçant Corentin Tolisso par Ayyoub Bouaddi.

🏆🇫🇷 Comme chaque lundi, @RothenJerome met à jour sa liste des 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026 !



🚨 Un seul changement cette semaine :

⬅️Tolisso

➡️Bouaddi



🤔 Votre avis ? pic.twitter.com/jaz2HQGT9n — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 6, 2026

« Il y a des joueurs qui sont largement en avance sur lui » Un avis que ne partage pas Christophe Dugarry. « Bouaddi, il a encore beaucoup de progrès à faire. Il y a trop d’écart entre le niveau affiché face au Brésil ou à la Colombie et le petit Bouaddi qui est un joueur d’avenir, il n’y a pas de problème. C’est un très bon joueur, mais il y a une différence de niveau qui, pour moi, est colossale. Il y a des joueurs qui sont largement en avance sur lui. Le petit Bouaddi, aujourd’hui, il n’a rien à faire dans cette sélection. Les horizons sont bouchés, la sélection est faite », estime le champion du monde 1998.