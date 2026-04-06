«Il n’a rien à faire en équipe de France» : Dugarry a tranché pour Deschamps !

Dans un peu plus d’un mois, Didier Deschamps dévoilera la liste des 26 joueurs convoqués afin de disputer la Coupe du monde 2026. Ceux qui étaient présents lors du dernier rassemblement ont de grandes chances d’y être, mais quelques surprises sont encore possibles. Si le nom d’un jeune joueur a parfois été évoqué, Christophe Dugarry a tranché et estime qu’il n’a, pour le moment, pas sa place en équipe de France.
Comme chaque lundi, dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC, Jérôme Rothen s’est mis dans la peau de Didier Deschamps et a dévoilé sa liste de 26 joueurs qu’il appellerait pour disputer la Coupe du monde 2026. L’ancien international français a fait un seul changement par rapport à sa liste de la semaine dernière, remplaçant Corentin Tolisso par Ayyoub Bouaddi.
« Il y a des joueurs qui sont largement en avance sur lui »
Un avis que ne partage pas Christophe Dugarry. « Bouaddi, il a encore beaucoup de progrès à faire. Il y a trop d’écart entre le niveau affiché face au Brésil ou à la Colombie et le petit Bouaddi qui est un joueur d’avenir, il n’y a pas de problème. C’est un très bon joueur, mais il y a une différence de niveau qui, pour moi, est colossale. Il y a des joueurs qui sont largement en avance sur lui. Le petit Bouaddi, aujourd’hui, il n’a rien à faire dans cette sélection. Les horizons sont bouchés, la sélection est faite », estime le champion du monde 1998.
Bouaddi n’a pas encore choisi entre la France et le Maroc
Alors qu’il était annoncé proche de représenter le Maroc, le milieu de terrain du LOSC a été sélectionné en équipe de France Espoirs lors de la dernière trêve internationale et a évoqué son choix de sélection en conférence de presse. « Pour l’instant, je n’ai pas fait de choix. Après, c’est sûr que la sélection, c’est un choix majeur dans une carrière. Je me laisse un peu le temps. Je n’ai pas envie de précipiter les choses », a déclaré Ayyoub Bouaddi. « Non, il n’y a pas de timing. C’est un choix qui est personnel, le choix du cœur. Il y a aussi à prendre en compte la famille et ce que les proches souhaitent. Il n’y a pas de pression par rapport à ça. »