Zidane en équipe de France, «c’est le choc !» : Cette star du foot n’en revenait pas

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Zinedine Zidane a marqué les esprits en équipe de France durant sa carrière de joueur, lui qui est d'ailleurs pressenti pour retrouver les Bleus cet été au poste de sélectionneur national. Et l'une des anciennes stars du vestiaire tricolore raconte sa première rencontre avec Zidane en équipe de France, un moment qui l'avait laissé sous le choc.

Logiquement considéré comme une légende du football français, Zinedine Zidane avait notamment écrit une page historique des Bleus en remportant la Coupe du Monde 1998 et l'Euro 2000. Une période à laquelle l'ancien meneur de jeu du Real Madrid était parmi les meilleurs joueurs du Monde, et cela n'avait pas manqué d'impressionner Djibril Cissé à ses débuts en équipe de France en 2002. L'ancienne star de l'AJ Auxerre s'était remémorée en 2023 dans les colonnes du Parisien sa toute première rencontre avec Zidane chez les Bleus.

Zinedine Zidane : Une star du foot prévient les joueurs de l’équipe de France ! https://t.co/Zlii0bN0VF — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

« Zidane, c’est le choc ! » « Zidane, c’est le choc ! La première fois que je l’ai croisé, c’était avant la Coupe du monde 2002. On était déjà en Corée du Sud et Zizou, qui jouait la finale de la Ligue des champions, nous a rejoints directement là-bas. J’attendais ce moment comme un grand fan. On était en train de manger et il rentre dans la pièce. D’un coup, le silence. Tu sens que le mec en impose sans dire un seul mot », confiait Djibril Cissé, avant de lâcher une anecdote sur le joueur où Zinedine Zidane a tenté de le faire signer au Real Madrid.