Zidane arrive en équipe de France : Voilà la réaction de Kylian Mbappé face à son nouveau sélectionneur ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Didier Deschamps a vécu samedi soir face à l'Angleterre son tout dernier match à la tête de l'équipe de France, et Zinedine Zidane sera donc nommé dans les prochains jours à sa succession. Emmanuel Petit s'est livré sur cette arrivée qui risque de bouleverser Kylian Mbappé et ses coéquipiers, qui se mettront selon lui tout de suite au diapason de Zidane vu son aura.

Zinedine Zidane sélectionneur de l'équipe de France, ce n'est plus qu'une question de jours ! L'aventure des Bleus dans cette Coupe du Monde 2026 étant désormais officiellement terminée, Didier Deschamps quitte donc ses fonctions après quatorze ans de bons et loyaux services, et l'arrivée de Zidane sera officialisée très prochainement par la FFF. Le début d'une toute nouvelle ère pour l'équipe de France, et Emmanuel Petit a donné son ressenti à ce sujet vendredi dans l'émission Rothen s'enflamme, sur RMC.

« Tu peux t’appeler Kylian Mbappé, quand tu vois Zizou arriver... » Selon lui, le charisme de Zinedine Zidane va tout de suite bluffer les joueurs de l'équipe de France, et même la grande star du vestiaire Kylian Mbappé qui va tout de suite se mettre au service de l'icône à en croire les propos de Petit : « Ce garçon est un alchimiste. Tout ce qu’il touche se transforme en or, comme Didier. Il a cette capacité à entrer dans la tête des joueurs, de par son charisme et son aura. Dès qu’il entre dans un vestiaire, tout le monde est au garde à vous. Tu peux même t’appeler Kylian Mbappé, tu vois Zizou arriver, c’est l’icône de tout un pays. Il est adoré dans le monde entier. Ce n’est pas quelqu’un qui s’exprime énormément mais quand il parle, il va entrer dans la tête des joueurs », indique Emmanuel Petit, ancien partenaire de Zidane en équipe de France.