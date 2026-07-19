Transfert au Real Madrid : Une offre de contrat prête à partir pour Michael Olise ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si Michael Olise venait à troquer la tunique du Bayern Munich pour celle du Real Madrid ? C'est l'une des interrogations qui animent cette première partie de mercato. Cependant, au vu de l'attirance d'Olise pour le projet de la Casa Blanca, les décideurs bavarois seraient prêts à lui offrir un contrat flambant neuf assorti d'un salaire XXL.

L'aventure de plus d'un mois de Michael Olise avec l'équipe de France de l'autre côté de l'Atlantique a pris fin avec le match pour la troisième place de cette Coupe du monde 2026 qui a eu lieu à Miami samedi contre l'Angleterre. Désormais, le meneur de jeu des Bleus va pouvoir se reposer quelques jours avant de retrouver le Bayern Munich pour la saison 2026/2027 aux côtés de Dayot Upamecano. Et ce, quand bien même les dirigeants du Real Madrid fassent le forcing en coulisses avec leur intérêt prononcé pour son transfert.

«Le Bayern souhaite prolonger son contrat et est prêt à faire d’Olise l’un des trois joueurs les mieux payés du club» « Le Bayern est bien conscient que le Real Madrid pourrait un jour devenir une option pour Olise. Ce n’est un secret pour personne. À ce stade, cependant, le Bayern planifie à 100 % le futur avec Olise. Le contrat jusqu’en 2029 ne comporte aucune clause de sortie. Toutes les portes restent fermées à ce stade. Le Bayern souhaite prolonger son contrat et est prêt à faire d’Olise l’un des trois joueurs les mieux payés du club », a assuré Florian Plettenberg sur son compte X vendredi. Le journaliste de Sky Deutschland est même allé plus loin en divulguant la position du clan Michael Olise au sujet de la suite des opérations.