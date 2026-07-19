Mason Greenwood : La surprenante révélation sur son départ de l'OM

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Deux saisons à l'OM et puis s'en va. Mason Greenwood a plié bagage en quittant la cité phocéenne pour Istanbul ces derniers jours. L'attaquant anglais a rejoint Fenerbahçe pour son plus grand bonheur au vu du discours tenu en conférence de presse par le principal intéressé. Cependant, le feuilleton autour de son avenir aurait dû connaître un toiut autre épilogue.

Ce fut un secret de polichinelle, certes, mais Mason Greenwood était destiné à quitter l'Olympique de Marseille pendant le mercato. En effet, La Provence révélait qu'il avait rendu les clés de son domicile situé près d'Aix-en-Provence au moment de prendre ses congés estivaux. Néanmoins, à la reprise de l'entraînement début juillet, Greenwood fut de la partie avec le staff de Bruno Genesio à l'OM. En parallèle, son transfert à la Roma s'éternisait au point où il n'a pas eu lieu.

«Ce fut un long processus. Il a fallu du temps pour le finaliser» C'est finalement du côté de Fenerbahçe, à Istanbul, que Mason Greenwood a rebondi cet été. Une opération qui a eu le don de réjouir le principal intéressé ayant tenu le discours suivant à sa présentation. « Ce fut un long processus. Il a fallu du temps pour le finaliser. Je suis très heureux d’être à Fenerbahçe. Je remercie tous ceux qui m’ont accueilli. Je suis prêt et impatient de commencer cette aventure. C’est incroyable de ressentir un tel soutien, les supporters de Fenerbahçe sont fantastiques. J’espère pouvoir leur rendre cet amour en marquant des buts sur le terrain ».