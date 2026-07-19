Transfert de Julian Alvarez : Le FC Barcelone active un plan B qui va faire les affaires du PSG ?

Pierrick Levallet

Depuis plusieurs semaines maintenant, le FC Barcelone court après Julian Alvarez sur le mercato. Seulement, l’Atlético de Madrid semble déterminé à conserver l’international argentin. Face à ce refus catégorique, le club catalan a activé un plan B sur le marché des transferts. Et celui-ci est susceptible de faire les affaires du PSG pour un certain Ferran Torres.

Le FC Barcelone ne semble avoir qu’une seule obsession sur le mercato : Julian Alvarez. L’international argentin est la cible rêvé par Joan Laporta pour renforcer le club catalan. Seulement, l’Atlético de Madrid est assez catégorique sur ce dossier : l’attaquant de 26 ans n’est pas à vendre. Mais avec le départ probable de Ferran Torres au PSG et celui déjà officialisé de Robert Lewandowski au Chicago Fire en MLS, le Barça semble déterminé à se trouver un numéro 9 et aurait donc activé un plan B sur le marché des transferts.

Eli Junior Kroupi pour remplacer Ferran Torres au FC Barcelone ? Comme le rapporte SPORT, l’option qui séduit le plus le FC Barcelone serait Eli Junior Kroupi. Le profil de l’international Espoirs français plairait à la direction catalane, qui estimerait qu’il a toutes les qualités pour jouer en Catalogne. Le voir rejoindre les Blaugrana ouvrirait donc les portes à un départ de Ferran Torres, possiblement au PSG. Bournemouth réclamerait toutefois 100M€ pour son attaquant de 20 ans. Le FC Barcelone garderait donc également un œil sur Finik Asllani (23 ans, Hoffenheim).