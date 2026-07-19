Transfert de Julian Alvarez : Le FC Barcelone active un plan B qui va faire les affaires du PSG ?

Depuis plusieurs semaines maintenant, le FC Barcelone court après Julian Alvarez sur le mercato. Seulement, l’Atlético de Madrid semble déterminé à conserver l’international argentin. Face à ce refus catégorique, le club catalan a activé un plan B sur le marché des transferts. Et celui-ci est susceptible de faire les affaires du PSG pour un certain Ferran Torres.
Le FC Barcelone ne semble avoir qu’une seule obsession sur le mercato : Julian Alvarez. L’international argentin est la cible rêvé par Joan Laporta pour renforcer le club catalan. Seulement, l’Atlético de Madrid est assez catégorique sur ce dossier : l’attaquant de 26 ans n’est pas à vendre. Mais avec le départ probable de Ferran Torres au PSG et celui déjà officialisé de Robert Lewandowski au Chicago Fire en MLS, le Barça semble déterminé à se trouver un numéro 9 et aurait donc activé un plan B sur le marché des transferts.
Eli Junior Kroupi pour remplacer Ferran Torres au FC Barcelone ?
Comme le rapporte SPORT, l’option qui séduit le plus le FC Barcelone serait Eli Junior Kroupi. Le profil de l’international Espoirs français plairait à la direction catalane, qui estimerait qu’il a toutes les qualités pour jouer en Catalogne. Le voir rejoindre les Blaugrana ouvrirait donc les portes à un départ de Ferran Torres, possiblement au PSG. Bournemouth réclamerait toutefois 100M€ pour son attaquant de 20 ans. Le FC Barcelone garderait donc également un œil sur Finik Asllani (23 ans, Hoffenheim).
Le PSG reste à l'affût sur le mercato
Le PSG se tiendrait donc à l’affût, puisque le moindre mouvement au Barça pourrait avoir un impact sur l’avenir de Ferran Torres. En attendant, les Rouge-et-Bleu continuent d’avancer sur d’autres dossiers sur le mercato. Les doubles champions d’Europe toucheraient par exemple au but avec Lucas Digne (Aston Villa), progresseraient dans les négociations pour Maghnes Akliouche (AS Monaco), et surveilleraient toujours la situation de Yan Diomandé (RB Leipzig). Les prochaines semaines s’annoncent animées pour le PSG sur le mercato.