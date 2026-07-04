Warren Zaïre-Emery est «très gentil» : L'étonnant défaut qui le plombe en équipe de France ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Warren Zaïre-Emery a été le joueur le plus utilisé au PSG par Luis Enrique cette saison, il n'a toutefois pas été titularisé lors de la finale de la Ligue des Champions. Et voilà que depuis le début de la Coupe du monde, Didier Deschamps ne l'a pas accordé une minute. Une gestion qui fait réagir. Et voilà que Dave Appadoo a une étonnante théorie sur le cas Zaïre-Emery.

A 20 ans, Warren Zaïre-Emery connait actuellement sa première Coupe du monde avec l'équipe de France. Mais voilà que le joueur du PSG appelé par Didier Deschamps a certainement de quoi être frustré depuis le début de la compétition. En effet, malgré tout son talent et après sa saison remarquable avec le club de la capitale, Zaïre-Emery n'a pas joué la moindre minute avec les Bleus depuis le début de la compétition. Forcément, cette gestion du sélectionneur interpelle. Quelle est l'explication à cette absence de temps de jeu pour WZE ?

« Je me demande si ça ne joue pas contre lui » Au micro de RTL, Dave Appadoo s'est justement interrogé sur le fait que Warren Zaïre-Emery ne joue pas avec l'équipe de France depuis le début de la Coupe du monde. C'est alors que le journaliste a dit à propos du milieu de terrain du PSG : « Il y avait l’ouverture pour l’activer dans ce Mondial. C’est quand même un garçon très poli, très gentil. Je finis par me demander s’il n’est pas trop gentil. Entre un casse pied pour pas dire autre chose et un garçon gentil… Malgré tout ce qu’il a donné cette saison, c’est le grand perdant de la fin de saison du PSG. Et là, pas une minute pendant cette Coupe du monde. Parfois, je me demande, et ce n’est pas bien de le dire comme ça car c’est plutôt bien d’être bien élevé, si ça ne joue pas contre lui ».