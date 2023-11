Un joueur de l’équipe de France zappe l’Euro, ça ne va pas plaire à Deschamps

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’équipe de France a obtenu son ticket pour l’Euro 2024 en réalisant un sans-faute lors de sa campagne de qualification, terminant invaincue après son nul en Grèce (2-2) mercredi soir. La bande à Deschamps va débarquer en Allemagne comme l’une des favorites à la victoire finale, un objectif de taille pour les Bleus, bien que certains aient d’autres ambitions prenant le dessus pour le futur.

D’ores et déjà qualifiée pour l’Euro 2024, l’équipe de France espérait réalisait un grand chelem dans son groupe avec huit victoires en huit matches, mais Didier Deschamps devra se contenter du statut d'invaincu après le nul en Grèce (2-2). Ce qui n’empêche pas les Bleus d’apparaître comme favoris pour la victoire finale au côté de l’Angleterre ou encore le Portugal. Interrogé, Kylian Mbappé n’avait pas caché ses ambitions.

« On va aller à l'Euro pour gagner », annonce Mbappé

« On va aller à l'Euro pour gagner. C'est à nous de le faire maintenant. Participer, ce n'est pas mon truc à moi et vous ne m'entendrez jamais dire qu'on va à une compétition sans vouloir gagner » lâchait la star du PSG au micro de TF1 , après la victoire historique contre Gibraltar. De son côté, Adrien Rabiot a une autre priorité en tête pour son palmarès.

Euro, Mondial… Rabiot préfère la Ligue des champions