Rayan Cherki : La polémique fait encore parler en équipe de France !

Les récents propos de Rayan Cherki sur les ambitions XXL de l’équipe de France qui se rend à la Coupe du Monde pour « écraser tout le monde » ont fait l’objet d’une grosse polémique ces derniers jours. Et après Didier Deschamps, c’est Aurélien Tchouaméni qui a évoqué le sujet en interview et a tenu à défendre Cherki pour ces propos.
Suite à la défaite de l’équipe de France en match de préparation à la Coupe du Monde contre la Côte d’Ivoire, Rayan Cherki avait tenu des propos qui ont fait grand bruit : « On n’ira pas à la Coupe du Monde en favori, on ira pour écraser tout le monde », a lâché l’attaquant de Manchester City. Une sortie médiatique qui a été perçu par beaucoup comme de l’arrogance, mais en dépit de la polémique, Cherki dispose de soutiens de taille au sein de l’équipe de France.
Deschamps a réagi aux propos de Cherki
Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, avait d’abord répondu sur M6 pour assurer la défense de Rayan Cherki : « Lui quand il a dit ça... non non on n'est pas favoris mais on va y aller pour écraser tout le monde. Ce n'est pas dire qu'on est au-dessus de favori, qu'on est plus fort que tout le monde. Non, on va faire. Mais ça passera par là. De toute façon, pour arriver tout en haut, il faudra battre tous ceux qui seront en face de nous. On connaît les trois premiers, après on ne sait pas. Mais restons concentrés sur les trois premiers. C'est de l'interprétation mais là aussi ça fait partie de la vie. Je vais vous dire une phrase, il y a certainement beaucoup de gens qui vont écouter l'interview, ils auront une interprétation qui peut être différente », a indiqué Deschamps.
Tchouaméni s’en mêle à son tour !
Lundi, dans les colonnes de L’EQUIPE, Aurélien Tchouaméni a lui aussi défendu Cherki : « La différence entre vous, les médias, et nous, ses coéquipiers, c'est que quand Rayan dit un truc comme ça, on sait ce qu'il veut dire. Personne ne lui en veut. Au contraire, on peut en rigoler. On sait l'impact que cela peut avoir mais en tant qu'équipe, on cherche à rester le plus imperméable à tout ça. De la même manière que pour vous, ce qu'il a dit peut paraître extraordinaire et incroyable, nous, on était en salle le matin, on a fait le travail en gym, préparé nos sacs. Les sujets extérieurs ne sont pas des sujets pour nous en interne », lâche le milieu de terrain de l’équipe de France sur ce sujet qui continue donc ce faire parler…