Rayan Cherki : La polémique fait encore parler en équipe de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Les récents propos de Rayan Cherki sur les ambitions XXL de l’équipe de France qui se rend à la Coupe du Monde pour « écraser tout le monde » ont fait l’objet d’une grosse polémique ces derniers jours. Et après Didier Deschamps, c’est Aurélien Tchouaméni qui a évoqué le sujet en interview et a tenu à défendre Cherki pour ces propos.

Suite à la défaite de l’équipe de France en match de préparation à la Coupe du Monde contre la Côte d’Ivoire, Rayan Cherki avait tenu des propos qui ont fait grand bruit : « On n’ira pas à la Coupe du Monde en favori, on ira pour écraser tout le monde », a lâché l’attaquant de Manchester City. Une sortie médiatique qui a été perçu par beaucoup comme de l’arrogance, mais en dépit de la polémique, Cherki dispose de soutiens de taille au sein de l’équipe de France.

Deschamps a réagi aux propos de Cherki Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, avait d’abord répondu sur M6 pour assurer la défense de Rayan Cherki : « Lui quand il a dit ça... non non on n'est pas favoris mais on va y aller pour écraser tout le monde. Ce n'est pas dire qu'on est au-dessus de favori, qu'on est plus fort que tout le monde. Non, on va faire. Mais ça passera par là. De toute façon, pour arriver tout en haut, il faudra battre tous ceux qui seront en face de nous. On connaît les trois premiers, après on ne sait pas. Mais restons concentrés sur les trois premiers. C'est de l'interprétation mais là aussi ça fait partie de la vie. Je vais vous dire une phrase, il y a certainement beaucoup de gens qui vont écouter l'interview, ils auront une interprétation qui peut être différente », a indiqué Deschamps.