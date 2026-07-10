Propos racistes sur l’équipe de France - Pierre Ménès réagit après sa propre polémique : «Je suis bien placé pour en parler»G

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que les attaques racistes à l'encontre de de l'équipe de France se sont multipliées à l'occasion du récent 8e de finale de la Coupe du Monde disputé par l'équipe de France contre le Paraguay, les propos de l'ancien gardien José Luis Chilavert ont notamment choqué la toile. Et Pierre Ménès, qui s'était lui-même retrouvé au coeur d'une polémique raciste envers les Bleus ces derniers mois, a pris la parole à ce sujet.

Via un message posté sur son compte X quelques heures avant la rencontre entre l'équipe de France et le Paraguay en 8e de finale de la Coupe du Monde (victoire des Bleus 1-0), José Luis Chilavert avait fait scandale avec des propos racistes : « À la Coupe du monde 1998, nous avons affronté les Français et maintenant, le Paraguay affrontera une sélection africaine », indiquait l'ancien gardien emblématique de la sélection paraguayenne. Une sortie qui n'a pas manqué de faire réagir les joueurs ainsi que certains observateurs, à l'image de Pierre Ménès, qui était pourtant lui-même englué dans une polémique raciste avec ses propos controversés sur l'équipe de France il y a près d'un an.

« Regardez l'équipe de France, aujourd'hui, il y a onze noirs » En septembre dernier, invité dans l'émission TV Libertés, Pierre Ménès avait évoqué la couleur de peau de certains joueurs de l'équipe de France : « Regardez l'équipe de France, aujourd'hui, il y a onze noirs. Moi, ce qui compte, c'est que ce soient les meilleurs qui jouent. Mais aujourd'hui, si tu veux faire la meilleure équipe de France possible, il est beaucoup plus facile de la faire comme ça. Bien sûr qu'il n'y a pas de blancs qui sont au niveau », lâchait l'ancien consultant de Canal +, qui s'était donc pris une vague d'insultes et de menaces suite à ces propos.