«Pas de place pour lui», Deschamps a recalé un joueur et le Maroc en profite !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir fait toutes ses classes dans les catégories de jeunes en équipe de France, des U16 aux U21, Ayyoub Bouaddi a finalement opté pour le Maroc dont il porte actuellement les couleurs en Coupe du Monde. Et pourtant, selon les révélations faites lundi soir sur RMC, le jeune milieu de terrain du LOSC avait initialement privilégié les Bleus avant d'être recalé par Didier Deschamps.

Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Manu Koné, Warren Zaïre-Emery, N'Golo Kanté... Didier Deschamps n'a réservé aucune surprise en ce qui concerne le milieu de terrain de l'équipe de France dans sa liste pour la Coupe du Monde 2026. Le nom d'Ayyoub Bouaddi (18 ans) a longtemps été évoqué étant donné que le jeune milieu de terrain du LOSC sort d'une excellente saison, mais il a finalement préféré opter pour le Maroc. Et il semblerait que Deschamps ne soit pas totalement étranger à ce choix de la part de Bouaddi...

« Ayyoub Bouaddi voulait initialement l’équipe de France » Lundi soir, au micro de l'After Foot sur RMC, l'animateur Gilbert Brisbois a fait quelques révélations croustillantes sur Bouaddi, qui avait pourtant effectué toutes ses classes avec les catégories de jeunes de l'équipe de France avant de choisir le Maroc : « Des informations que l’on a pu récolter montrent clairement qu’Ayyoub Bouaddi voulait initialement l’équipe de France. Finalement, l’équipe de France n’est pas arrivée et il se retrouve sans doute très heureux d’y être avec l’équipe du Maroc à la Coupe du monde », a-t-il indiqué. En clair, l'histoire aurait pu être bien différente si Didier Deschamps avait appelé Ayyoub Bouaddi chez les Bleus avant le début du Mondial.