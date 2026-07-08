Michael Olise - Zinedine Zidane : Le coup de froid d'un champion du monde 98

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2006, à la suite de la finale de la Coupe du monde perdue contre l'Italie, Zinedine Zidane prenait sa retraite. Depuis, l'équipe de France a toujours cherché à trouver le successeur de son mythique numéro 10. Et si c'était aujourd'hui chose faite avec Michael Olise ? Alors que les comparaisons se multiplient entre le joueur du Bayern Munich et Zidane, certains préfèrent toutefois tempérer un peu les choses.

Avec ce qu'il a montré à la Coupe du monde, Michael Olise s'est imposé plus que jamais comme l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Etincelant avec le Bayern Munich, il l'est tout autant sous le maillot de l'équipe de France. Des performances XXL avec les Bleus qui font même dire à certains qu'Olise est toujours simplement le successeur de Zinedine Zidane en sélection. 20 ans après la retraite de Zizou, l'équipe de France pourrait donc avoir trouver celui qui fera oublier le champion du monde 98.

« De là à le comparer à un Zidane, à un Platini, je pense que c’est encore très tôt » Alain Boghossian connait bien justement Zinedine Zidane pour avoir joué avec lui en équipe de France, notamment lors de la Coupe du monde 1998. Que pense-t-il de cette comparaison avec Michael Olise ? Au micro de RTL, Boghossian a appelé au calme sur ce sujet, expliquant : « Michael Olise est en train de réaliser quelque chose d’exceptionnel. Il est en train de trouver sa place. Il est en forme Coupe du monde. On ne l’attendait peut-être pas aussi haut. On profite de cette situation. De là à le comparer à un Zidane, à un Platini, je pense que c’est encore très tôt. Quand on voit ces joueurs là, ils ont fait des carrières longues. Je ne dis pas qu’il ne la fera pas, bien au contraire. Il est dans la lignée, c’est sûr, mais aujourd’hui, c’est un peu tôt. On a brûlé beaucoup de joueurs comme ça ».