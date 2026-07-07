Michael Olise avec Zinedine Zidane ? L'annonce surprise en équipe de France

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ils occupent la même position sur le terrain avec le maillot de l'équipe de France. Altruiste, Michael Olise parvient à faire briller ses coéquipiers depuis le début de cette Coupe du monde 2026 comme Zinedine Zidane avant lui. Ce qui facilite les comparaisons de la part de certains observateurs dont l'ancien coéquipier du champion du monde 98 Willy Sagnol, mais qui ne sont pas encore légitimes selon Guy Stéphan, adjoint de Didier Deschamps.

Michael Olise (24 ans) signe une première Coupe du monde réussie tant sur le plan collectif qu'individuel. Avec 5 passes décisives distribuées à Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola contre le Sénégal, l'Irak et la Suède, le meneur de jeu de l'équipe de France ne porte pas le numéro 10 comme Zinedine Zidane à l'époque. De par sa manière d'éliminer, de trouver des lignes de passes dans les défenses adverses et de tenir le ballon, il y a eu beaucoup de comparaisons tracées entre Olise et Zidane.

«Mon ancien coéquipier en équipe nationale, Zinedine Zidane, était exactement pareil» Il n'y a qu'à s'attarder sur la récente déclaration de Willy Sagnol pour Sport BILD. « Inutile de s’étendre sur lui, il suffit simplement de savourer chacune de ses actions sur le terrain. Olise est le meilleur au monde, loin devant tous les autres joueurs. S’il ne remporte pas le Ballon d’Or à la fin de l’année, c’est qu’il y a quelque chose qui cloche dans le football. Et vous savez ce que j’apprécie particulièrement chez lui ? En clair, Olise s’en fiche complètement de marquer, de faire une passe décisive ou non. On voit bien qu’il ne pense pas à faire quelque chose pour lui-même, mais qu’il cherche toujours à aider l’équipe. Mon ancien coéquipier en équipe nationale, Zinedine Zidane, était exactement pareil. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui ont dominé le football mondial ces 15 dernières années, jouent un peu plus pour eux-mêmes et pour leurs statistiques ».