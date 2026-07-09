«Mbappé a un passif avec les hommes» : La nouvelle attaque venue du Paraguay après les insultes racistes

Axel Cornic

Depuis la victoire de l’équipe de France en huitième de finale de la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé semble être devenu l’ennemi public numéro 1 au Paraguay. Les insultes à son encontre se sont multipliées ces derniers jours et elles ne viennent pas seulement de la sénatrice Celeste Amarilla, coupable de propos racistes.

Le football est passé au second plan en cette Coupe du monde 2026. Les attaques et les insultes graves à l’encontre de Kylian Mbappé se multiplient au Paraguay, où l’on ne lui a toujours pas pardonné son comportement contre l’Albirroja. Et le niveau des injures est toujours terriblement bas...

« Ce fils de pute refuse de lui serrer la main et lui crie au visage » Lors d’une séance au Sénat ce mercredi, Celeste Amarilla en a en effet remis une couche sur Kylian Mbappé, cherchant des excuses toujours plus ridicules après sa sortie raciste. « Quand Orlando Gill (le gardien du Paraguay, NDLR), un jeune qui mettait sans doute les pieds en Coupe du monde pour la première fois, qui découvrait probablement l'Europe pour la première fois, jouait devant le monde entier et tend la main avec toute l'humilité d'un Paraguayen, ce fils de pute refuse de lui serrer la main et lui crie au visage » a lancé la sénatrice, devant une assemblée scandalisée.