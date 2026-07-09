UBB - Mercato : Louis Bielle-Biarrey vend la mèche pour son avenir !

Sous contrat jusqu’en 2027, Louis Bielle-Biarrey est au centre de toutes les spéculations. Celui qui est considéré comme la nouvelle star du rugby français, mais également comme l’un des meilleurs joueurs de la planète, fait saliver des nombreux clubs. Mais l’Union Bordeaux-Bègles n’a évidemment aucune intention de le laisser filer.
A seulement 22 ans, il fait déjà partie des très grands. L’ascension fulgurante de Louis Bielle-Biarrey a impressionné tout le monde et a ravi l’UBB, qui avait décidé de miser sur lui alors qu’il n’était qu’un jeune espoir du FC Grenoble. Mais le plus dur arrive, puisqu’il va falloir désormais le garder...
Il ne lui reste qu’un an de contrat avec l’UBB
Et ce n’est pas forcément simple. A en croire les différentes indiscrétions du côté de Bordeaux, l’international français serait très heureux et n’aurait pas vraiment l’intention de changer de club. Mais le véritable obstacle est celui du salary-cap mis en place en Top 14 ! L’UBB fait en effet partie des dix clubs français qui utilisent déjà plus de 90% de la masse salariale qui leur est imposée, soit près de 11,9M€. Le contrat de Louis Bielle-Biarrey, élu Meilleur joueur du 6 Nations 2025 et 2026 ainsi que star montante du sport tricolore, pourrait bien venir tout remettre en question.
« Je n’ai aucune raison particulière de vouloir partir »
Dans ce contexte, le principal intéressé s’est exprimé au sujet de son avenir dans un entretien accordé à Midi Olympique et sa volonté est assez claire : tout faire pour rester à l’UBB. « Aujourd’hui, si on discute d’une prolongation assez tôt, c’est aussi parce que je me sens très bien ici. Quand tout se passe bien, je ne vois pas l’intérêt d’attendre les derniers mois de contrat » a déclaré Louis Bielle-Biarrey. « Je suis bien à Bordeaux. J’ai mes amis, mes habitudes, je suis heureux dans ma vie et heureux au club. Je n’ai aucune raison particulière de vouloir partir. J’espère donc que tout pourra se régler assez rapidement ».