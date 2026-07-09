UBB - Mercato : Louis Bielle-Biarrey vend la mèche pour son avenir !

Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en 2027, Louis Bielle-Biarrey est au centre de toutes les spéculations. Celui qui est considéré comme la nouvelle star du rugby français, mais également comme l’un des meilleurs joueurs de la planète, fait saliver des nombreux clubs. Mais l’Union Bordeaux-Bègles n’a évidemment aucune intention de le laisser filer.

A seulement 22 ans, il fait déjà partie des très grands. L’ascension fulgurante de Louis Bielle-Biarrey a impressionné tout le monde et a ravi l’UBB, qui avait décidé de miser sur lui alors qu’il n’était qu’un jeune espoir du FC Grenoble. Mais le plus dur arrive, puisqu’il va falloir désormais le garder...

Il ne lui reste qu’un an de contrat avec l’UBB Et ce n’est pas forcément simple. A en croire les différentes indiscrétions du côté de Bordeaux, l’international français serait très heureux et n’aurait pas vraiment l’intention de changer de club. Mais le véritable obstacle est celui du salary-cap mis en place en Top 14 ! L’UBB fait en effet partie des dix clubs français qui utilisent déjà plus de 90% de la masse salariale qui leur est imposée, soit près de 11,9M€. Le contrat de Louis Bielle-Biarrey, élu Meilleur joueur du 6 Nations 2025 et 2026 ainsi que star montante du sport tricolore, pourrait bien venir tout remettre en question.