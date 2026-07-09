Équipe de France - Départ de Deschamps : L'arrivée de Zidane est confirmée par... Michel Drucker !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent depuis de longues années sur le canapé rouge de Vivement Dimanche, Michel Drucker a également été reporter et commentateur sportif. Il n’est donc pas étonnant de le voir suivre cette Coupe du monde et d’être admiratif du travail de Didier Deschamps, tout en pensant à l’après avec Zinedine Zidane.

En poste depuis 2012, Didier Deschamps vit ses derniers instants à la tête de l’équipe de France, qui s’apprête à défier le Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde. L’ancien joueur et entraîneur de l’OM a connu une longévité rare parmi les sélectionneurs de grandes nations , de quoi impressionner l’animateur Michel Drucker, qui rêve de le recevoir dans son émission Vivement Dimanche.

« Zidane va hériter d’une génération magnifique » « Ça peut paraître étonnant parce que je le connais. Je rêve de lui consacrer une émission entière. Il reste quelqu’un de très secret. Pour moi, son parcours est unique. Comme joueur puis comme sélectionneur, il a tout gagné. Et je pense qu’on ne mesure pas encore totalement ce qu’il a construit », confie Michel Drucker, dans un entretien accordé au Parisien, ajoutant : « Zidane va hériter d’une génération magnifique. »