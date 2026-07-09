Équipe de France - Départ de Deschamps : L'arrivée de Zidane est confirmée par... Michel Drucker !

Présent depuis de longues années sur le canapé rouge de Vivement Dimanche, Michel Drucker a également été reporter et commentateur sportif. Il n’est donc pas étonnant de le voir suivre cette Coupe du monde et d’être admiratif du travail de Didier Deschamps, tout en pensant à l’après avec Zinedine Zidane.
En poste depuis 2012, Didier Deschamps vit ses derniers instants à la tête de l’équipe de France, qui s’apprête à défier le Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde. L’ancien joueur et entraîneur de l’OM a connu une longévité rare parmi les sélectionneurs de grandes nations , de quoi impressionner l’animateur Michel Drucker, qui rêve de le recevoir dans son émission Vivement Dimanche.
« Zidane va hériter d’une génération magnifique »
« Ça peut paraître étonnant parce que je le connais. Je rêve de lui consacrer une émission entière. Il reste quelqu’un de très secret. Pour moi, son parcours est unique. Comme joueur puis comme sélectionneur, il a tout gagné. Et je pense qu’on ne mesure pas encore totalement ce qu’il a construit », confie Michel Drucker, dans un entretien accordé au Parisien, ajoutant : « Zidane va hériter d’une génération magnifique. »
« J’ai hâte »
L’ancien commentateur sportif n’affiche ainsi aucun doute quant à l’identité du futur sélectionneur de l’équipe de France. Il faut dire que Zinedine Zidane est bel et bien le grand favori pour succéder à Didier Deschamps, une nomination qui devrait être officialisée peu après la fin de la Coupe du monde et qu’attend impatiemment le Ballon d’Or 1998, libre depuis cinq ans. « Je me sens légitime en équipe de France, où j'ai joué et passé pratiquement 12, 13 ou 14 ans comme joueur. Bien sûr, c'est un rêve, j'ai hâte, répétait-il en mai 2025 un événement organisé par Adidas. Il y a un entraîneur aux commandes, il y a une équipe, et il faut respecter tout ça, et c'est ce qu'on fait. J'ai toujours respecté le football et les gens, donc ce n'est pas vraiment le bon moment. Mais le moment venu, ce sera un grand plaisir si l'occasion se présente. J'ai mis ma carrière entre parenthèses un moment, mais je me sens pleinement entraîneur. »