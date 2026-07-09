Coupe du monde 2026 - Portugal : Un gros malaise dans le vestiaire avec Cristiano Ronaldo ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Du haut de ses 41 ans, Cristiano Ronaldo voyait se présenter sa dernière opportunité de remporter la Coupe du monde. Mais le Portugal a chuté dès les huitièmes de finale contre l'Espagne (0-1), et certains observateurs tiennent responsable Cristiano Ronaldo de cette désillusion.

C'est désormais une certitude, Cristiano Ronaldo ne remportera jamais la Coupe du monde. La star portugaise se contentera de l'Euro 2016 puisque le Portugal a été éliminé par l'Espagne en huitième de finale du Mondial. Une grosse désillusion pour les hommes de Roberto Martinez compte tenu de la qualité de l'effectif. Néanmoins, le cas Cristiano Ronaldo a probablement trop occupé l'espace médiatique, d'autant plus que le quintuple Ballon d'Or semblait intouchable malgré des prestations pas toujours convaincantes. Une situation qui a pu frustrer les autres joueurs comme le pense Ludovic Obraniak.

«Ca doit les frustrer» « Là, tu ne sors pas vraiment avec les honneurs en plus… Ce goût d’inachevé ne peut pas amener ce sentiment de fierté. Sur la seconde mi-temps, il a dû toucher quatre ballons, il a été inexistant (…) Tu as l’impression que cette sélection doit amener Ronaldo à son graal… Ca doit les frustrer, ils ne le manifestent pas mais je sens une frustration chez beaucoup de joueurs de l’équipe portugaise », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir avant de poursuivre.