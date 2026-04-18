«Mais qui est ce type» : L'équipe de France perdue face à un joueur de NFL, Aurélien Tchouaméni balance !

L'équipe de France a effectué une petite tournée dans le nord-Est des Etats-Unis à la fin du mois de mars pendant la trêve internationale. L'occasion pour les Bleus d'y croiser notamment Léon Marchand qui s'est déplacé à Boston à leur rencontre. Mais le nageur aux multiples médailles olympiques n'est pas l'unique sportif avec qui ils ont interagi, donnant naissance à une anecdote assez décalée d'Aurélien Tchouaméni.
Entre le 24 et le 29 mars, l'équipe de France se trouvait sur la côte Est des Etats-Unis dans le cadre du dernier rassemblement avec la Coupe du monde. L'occasion pour les Bleus de s'acclimater au pays de l'Oncle Sam avant le coup d'envoi du Mondial le 11 juin qui s'y déroulera ainsi qu'au Canada et au Mexique et ce jusqu'au 19 juillet, date de la finale. La sélection tricolore a réussi ses deux tests à Boston contre le Brésil (2-1) et à Washington face à la Colombie (3-1).
La rencontre entre l'équipe de France et Bijan Robinson
Pendant ces quelques jours passés de l'autre côté de l'Atlantique, le running back des Atlanta Falcons a rendu visite aux joueurs de l'équipe de France comme révélé par Aurélien Tchouaméni. De quoi engendrer une anecdote concasse que le milieu de terrain des Bleus et du Real Madrid a raconté en interview pour The Pivot Podcast : personne ne connaissait le joueur de NFL de 24 ans. « Anecdote marrante quand j'étais au rassemblement avec l'équipe de France il y a deux semaines, Bijan Robinson est venu à notre centre d'entraînement. Nous avons fait quelques challenges ensemble. Il a été présenté à notre équipe. Mais les mecs m'ont demandé 'mais qui est ce type ?' Je leur ai dit : 'vous n'avez pas idée à quel point ce mec est fort, mais c'est vraiment un bon joueur'. Ils sont plus dans le basket ».
«C'était fou. Nous savons tous que Tom Brady est une icône»
Au cours de l'interview en question avec le média, Aurélien Tchouaméni a révélé être attiré par le football américain. Si bien qu'il cette affection pour la NFL lui a permis de vivre un moment spécial au Gilette Stadium le 26 mars dernier contre le Brésil, dans l'antre des New England Patriots, franchise où la légende Tom Brady a brillé. « C'était fou. Nous savons tous que Tom Brady est une icône. Le jour avant le match, nous nous sommes entraînés à côté du stade. Quand je l'ai vu, j'étais en mode ' c'est le Gilette Stadium' en tant que fan de foot US, c'est probablement l'un des stades les plus célèbres du sport. Le jour du match, j'étais sur le terrain avant le match pour voir comment la pelouse était et m'imprégner de l'atmosphère. Je lui ai envoyé une photo sur Instagram et il m'a répondu 'oui, beaucoup de vent dans ce stade' ».