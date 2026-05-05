L'équipe de France ou le Maroc ? La décision tant attendue d'Ayyoub Bouaddi est enfin tombée

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dragué par le Maroc après être passé par toutes les équipes de France, des U16 jusqu’aux Espoirs, dont il est le capitaine, Ayyoub Bouaddi aurait tranché concernant son choix de sélection. Le milieu de terrain âgé de 18 ans du LOSC aurait décidé de porter les couleurs des Lions de l’Atlas, qu’il pourrait représenter dès la Coupe du monde 2026.

Dans un entretien accordé à Téléfoot, diffusé le 12 avril dernier, Ayyoub Bouaddi expliquait qu’il n’avait pas encore pris de décision concernant son choix de sélection. Passé par toutes les équipes de France chez les jeunes, le milieu de terrain âgé de 18 ans pouvait aussi choisir de jouer pour le Maroc. Des médias annonçaient même qu’il aurait pu être sélectionné par les Lions de l’Atlas dès la trêve internationale du mois de mars dernier.

« C’est un choix important dans une carrière » Il a finalement rejoint l’équipe de France Espoirs et a même porté le brassard lors de ce rassemblement. « C’est très flatteur d’être courtisé par ces deux sélections, parce que je pense que c’est une force d’avoir une nouvelle nationalité. C’est un choix important dans une carrière, quelque chose qu’on ne doit pas précipiter, pousser de force. C’est quelque chose qui doit venir spontanément et naturellement », confiait Ayyoub Bouaddi à Téléfoot.