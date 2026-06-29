«Le plus grand talent du football français» : Michael Olise, du jamais vu depuis Zinedine Zidane !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Auteur d’une saison remarquable avec le Bayern Munich, Michael Olise confirme désormais à la Coupe du monde avec l’équipe de France. Le talent du milieu offensif éclate ainsi plus que jamais aux yeux de tous et certains voient même en lui du Zinedine Zidane. Une comparaison flatteuse à propos de laquelle Bruno Constant vient de remettre une pièce dans la machine.

Si l’équipe de France a Kylian Mbappé ou encore Ousmane Dembélé, il ne faut pas oublier Michael Olise. Homme du match lors de la rencontre face au Sénégal, le joueur du Bayern Munich impressionne tout autant que ses coéquipiers en attaque. Un phénomène qu’on a pu voir tout au long de la saison en Allemagne et qu’on peut désormais admirer avec les Bleus. Les compliments pleuvent alors sur Olise, que certains n’hésitent pas à désigner comme le successeur de Zinedine Zidane en équipe de France.

« On avait Michel Platini, on avait Zinédine Zidane, on a maintenant Michael Olise » Récemment, c’est PatricK Vieira qui avait tenu un tel discours. L’ancien coéquipier de Zinedine Zidane en équipe de France et entraîneur de Michael Olise à Crystal Palace avait alors dit : « On avait Michel Platini, on avait Zinédine Zidane, on a maintenant Michael Olise. C'est un futur Ballon d'Or. Il a tous les atouts pour briller sur la scène internationale. Il a une excellente vision du jeu, sa façon de se retourner face au jeu et la qualité de sa passe à Kylian Mbappé étaient vraiment exceptionnelles. C'est un numéro dix volontaire. Il fait tout pour mettre les attaquants dans les meilleures conditions pour marquer ».