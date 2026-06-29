La FIFA refuse les hommages pour sa mère : Didier Deschamps prend la parole sur le sujet

Axel Cornic

L’aventure de l’équipe de France en cette Coupe du monde 2026, a été frappée par un évènement malheureux avec le décès de la mère du sélectionneur, qui a quitté son groupe pendant quelques jours pour assister aux obsèques. Pour fêter son retour certains ont pensé à un hommage lors du 16e de finale face à la Suède, mais la FIFA a refusé... ce qui n’a pas manqué de faire parler.

Le drame qui a touché Didier Deschamps a ému toute la France. Les témoignages d’affection et les hommages ont été très nombreux ces derniers jours, mais une petite polémique est venue s’immiscer dans ce moment de communion. Le refus de la FIFA d’accorder à l’équipe de France le droit de porter un brassard noir, a en effet fait beaucoup réagir.

La FIFA refuse le brassard noir en hommage à Deschamps Dans un long entretien accordé au Journal du Dimanche, le président de la Fédération française de football a dévoilé cette affaire, expliquant n’avoir pas reçu de véritables explications de la part de la FIFA. « Cela n'a pas été possible et je le regrette, car le football est un moment de solidarité, tout particulièrement avec ceux qui sont dans la peine » a déclaré Philippe Diallo. « Pourquoi ce refus ? Une application, semble-t-il, très stricte du règlement. Les minutes de silence sont réservées aux victimes de catastrophes naturelles ou d'attentats. Quant au brassard noir, je n'ai pas reçu d'explication ».