Kylian Mbappé : L’improbable proposition de contrat sur les réseaux sociaux !

Axel Cornic

En peine polémique au Real Madrid à cause de son genou, Kylian Mbappé a pu se ressourcer en équipe de France, où il a participé aux matchs amicaux face au Brésil et face à la Colombie, aux Etats-Unis. Mais cela a également été l’occasion pour lui de montrer quelques-uns de ses talents cachés...

Il était très attendu. Cible favorite des médias espagnols, qui n’hésitent pas à le critiquer, Kylian Mbappé n’a pas vraiment passé un très bon hiver. La faute à un genou douloureux, mais surtout d’une invraisemblable polémique avec le Real Madrid. En effet, plusieurs sources ont annoncé que le staff médical du club madrilène se serait trompé de genou lors de son diagnostic, ce qui pourrait bien avoir aggravé la situation.

Le basket en plus du football ? Mais on a retrouvé un autre Kylian Mbappé en équipe de France, à l’occasion de la petite tournée étatsunienne à quelques mois de la Coupe du monde. C’était l’occasion pour lui de s’éloigner des polémiques espagnoles pour se relancer, mais également pour montrer certains talents qu’on ne lui connaissant pas. Le compte X de la sélection tricolore a ainsi publié une vidéo où on le voir jouer au basket avec une poubelle, au milieu de ses coéquipiers dans le vestiaire.