Kylian Mbappé cartonne à la Coupe du monde 2026 : Deschamps s'enflamme et recadre ses détracteurs !

Axel Cornic

Très critiqué au Real Madrid et même en France avant le début de la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé a envoyé une réponse forte. Le capitaine tricolore a été l’un des meilleurs joueurs de cette phase de poules et semble désormais pouvoir mener l’équipe de France vers la finale et peut-être un titre, le 19 juillet prochain.

Dire qu’il y a encore quelques semaines, certains réclamaient qu’il soit mis sur le banc des remplaçants. La Coupe du monde semble être le rendez-vous de Kylian Mbappé, qui totalise déjà quatre buts en trois rencontres avec l’équipe de France. Et à entendre son entraineur, ce n’est pas terminé...

« Kylian Mbappé est en mission mais depuis le premier jour, je vous l'ai dit » Présent en conférence de presse ce lundi, à la veille du 16e de finale face à la Suède, Didier Deschamps a en effet assuré que Kylian Mbappé est à son meilleur niveau... glissant au passage un tacle à ceux qui le critiquent. « Kylian défend. Il sait défendre. Peut-être moins que les autres, mais il marque aussi plus de buts que les autres. Oui il est en mission mais depuis le premier jour, je vous l'ai dit. Même si vous n'entendez pas toujours, il est arrivé avec... voilà » a déclaré le sélectionneur de l’équipe de France. « La partie de travail athlétique qu'on a pu faire, ce n'est pas trop pour les attaquants mais c'était le premier à montrer l'exemple. Je vous l'ai dit il y a un bon moment, au-delà de la qualité qu'a Kylian et cette capacité à marquer de buts, il assume totalement son rôle de capitaine ».