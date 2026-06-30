Karim Benzema au-dessus de Kylian Mbappé : Ce domaine dans lequel il est le meilleur

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Menant actuellement l’équipe de France à la Coupe du monde, Kylian Mbappé est considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Et si le joueur du Real Madrid est positionné à la pointe de l’attaque par Didier Deschamps, ce n’est pas pour autant que ça fait de lui un des meilleurs numéros 9. C’est ainsi que Jérémy Ménez lui préfère notamment Karim Benzema pour certaines raisons.

Révélé au poste d’ailier, Kylian Mbappé a depuis quelques années maintenant été repositionné au poste d’attaquant de pointe. Ainsi, aujourd’hui, que ce soit au Real Madrid ou en équipe de France, il évolue comme numéro 9 tout en ayant une grande liberté sur le terrain. Si Mbappé inscrit énormément de buts, ce n’est pas pour autant qu’il est considéré comme le meilleur à son poste. Jérémy Ménez lui préfère d’ailleurs notamment Karim Benzema comme numéro 9.

« Karim est un peu plus complet à ce poste d’attaquant » Issu de la génération 87 comme Karim Benzema, Jérémy Ménez connait très bien l’actuel attaquant d’Al-Hilal. C’est ainsi que lors de son passage sur RTL, l’ancien du PSG s’est vu interroger sur Kylian Mbappé et KB9. « Est-ce que Mbappé est meilleur que Benzema ? Meilleur ou pas, je ne pourrais pas dire qui est le meilleur. En tout cas, Karim Benzema est un attaquant pour moi plus complet que Kylian Mbappé. Après, Kylian a d’autres qualités bien évidemment. Moi moi, j’ai pu jouer avec Karim, je trouve qu’il est un peu plus complet à ce poste d’attaquant », a alors dit Ménez.