Insultes racistes contre Kylian Mbappé - La presse espagnole s’en prend à la sénatrice paraguayenne : «Une idiote»

Axel Cornic

Alors qu’il prépare un quart de finale de Coupe du monde avec l’équipe de France, face au Maroc de son ami Achraf Hakimi, Kylian Mbappé se retrouve au centre d’une affaire assez étonnante. Celeste Amarilla, sénatrice paraguayenne, a en effet proféré des insultes racistes à l’encontre de l’international français et désormais, le menace de poursuites judiciaires.

On se serait bien passé de ça. Après la défaite du Paraguay contre l’équipe de France (1-0), Celeste Amarilla a décidé de laisser libre cours à son racisme en s’attaquant à Kylian Mbappé. La sénatrice paraguayenne l’a notamment comparé à un singe et ses attaques se sont poursuivies au fil des jours, avec notamment une déclaration assez ahurissante tenue lors d’une séance du Sénat.

« Ce fils de pute refuse de lui serrer la main et lui crie au visage » Ce mercredi, elle en a en effet remis une couche, passant des allusions racistes aux insultes pures et simples. « Quand Orlando Gill (le gardien du Paraguay, NDLR), un jeune qui mettait sans doute les pieds en Coupe du monde pour la première fois, qui découvrait probablement l'Europe pour la première fois, jouait devant le monde entier et tend la main avec toute l'humilité d'un Paraguayen, ce fils de pute refuse de lui serrer la main et lui crie au visage » a notamment lancé Celeste Amarilla, qui menace même Kylian Mbappé de le poursuivre en justice.