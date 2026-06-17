France/Sénégal - Coupe du Monde 2026 : Le dérapage raciste en plein match !

Ce mardi soir, l'équipe de France est venu à bout du Sénégal au MetLife Stadium de New-York (3-1). Alors que le score était nul et vierge à la mi-temps (0-0), Pablo Giralt aurait dérapé pendant qu'il commentait le match. En effet, le journaliste argentin aurait tenu des propos racistes.
Pour son entrée en lice à la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France a affronté le Sénégal au MetLife Stadium de New-York. Et les hommes de Didier Deschamps se sont imposés (3-1). Toutefois, les Bleus ont été en difficulté jusqu'à l'ouverture du score de Kylian Mbappé. Tenus en échec par les Lions de la Teranga jusqu'à la 66ème minute de jeu, les Tricolores sont passés tout près d'encaisser le premier but de la partie à plusieurs reprises.
«0 pour la France, 0 pour le Sénégral»
Alors que le score était de 0-0 à la mi-temps, Pablo Giralt aurait dérapé. En effet, le commentateur de la chaîne DirecTV Sports aurait tenu des propos racistes. « Fin de la première période au New Jersey. 0 pour la France, 0 pour le Sénégral. Les deux pays africains font match nul », aurait déclaré le journaliste argentin dans une vidéo partagée par La Derecha Diario sur X.
«Les deux pays africains font match nul»
Interrogé après la victoire de la France face au Sénégal, Didier Deschamps a expliqué comment il avait réussi à relancer son équipe en deuxième mi-temps. « Pourquoi j'ai inversé Dembélé et Olise à la m-temps ? Quand Michael est haut à droite, il a la capacité de percussion, mais Michael (Olise), quand il peut se mettre dans les deux lignes, entre la défense et le milieu, sa qualité de passe a permis de trouver nos attaquants. Je l'ai fait parce que je pensais que ça allait nous amener plus de liant. Michael (Olise) a la possibilité de jouer des deux côtés, mais plus il touche de ballons, mieux c'est. On a eu plus de danger et l'efficacité de Kylian (Mbappé) qui nous fait du bien », a déclaré le sélectionneur des Bleus.