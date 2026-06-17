France/Sénégal - Coupe du Monde 2026 : Le dérapage raciste en plein match !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'équipe de France est venu à bout du Sénégal au MetLife Stadium de New-York (3-1). Alors que le score était nul et vierge à la mi-temps (0-0), Pablo Giralt aurait dérapé pendant qu'il commentait le match. En effet, le journaliste argentin aurait tenu des propos racistes.

Pour son entrée en lice à la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France a affronté le Sénégal au MetLife Stadium de New-York. Et les hommes de Didier Deschamps se sont imposés (3-1). Toutefois, les Bleus ont été en difficulté jusqu'à l'ouverture du score de Kylian Mbappé. Tenus en échec par les Lions de la Teranga jusqu'à la 66ème minute de jeu, les Tricolores sont passés tout près d'encaisser le premier but de la partie à plusieurs reprises.

«0 pour la France, 0 pour le Sénégral» Alors que le score était de 0-0 à la mi-temps, Pablo Giralt aurait dérapé. En effet, le commentateur de la chaîne DirecTV Sports aurait tenu des propos racistes. « Fin de la première période au New Jersey. 0 pour la France, 0 pour le Sénégral. Les deux pays africains font match nul », aurait déclaré le journaliste argentin dans une vidéo partagée par La Derecha Diario sur X.