France/Sénégal - Kylian Mbappé incendié en direct par Claude Makélélé : «Il ne joue pas en équipe»

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'équipe de France a battu le Sénégal sur le score de 3-1. Avant d'inscrire son doublé, Kylian Mbappé réalisait un match poussif, manquant de justesse dans ses prises de balle et de lucidité dans la finition. Ce qui a fait craquer Claude Makélélé, ex-milieu de terrain des Bleus, en direct.

Pour son premier match à la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France a dû se frotter au Sénégal. Malmenés par les Lions de la Teranga en première mi-temps, les Bleus ont dû attendre la 66ème minute de jeu pour ouvrir le score, et ce, grâce à un but de Kylian Mbappé, très bien servi par Michael Olise. A l'aide d'un doublé de leur capitaine et numéro 10, les Tricolores l'ont finalement emporté 3-1. Mais avant que Kylian Mbappé ne fasse trembler les filets d'Edouard Mendy, Claude Makélélé s'est emporté.

«C’est le problème de Mbappé» Avant son premier but face au Sénégal, Kylian Mbappé était en difficulté. En effet, l'attaquant de 27 ans manquait de justesse dans ses prises de balle et de lucidité dans sa finition. Et alors que Kylian Mbappé a manqué une action peu avant l'heure de jeu, Claude Makélélé a laissé éclater sa colère au micro de DAZN Espagne.