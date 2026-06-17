Cyclisme - Tour de France : Le clan Pogacar lance le match avec Vingegaard...

Alexandre Higounet

Tadej Pogacar et l'équipe UAE Team Emirates n'ont pas leur pareil pour travailler mentalement leurs rivaux avant une grande échéance, afin de les placer de facto dans une position de perdant, de les inciter à penser qu'il n'y aura rien à faire face au champion slovène, le tout sans avoir l'air d'y toucher. A l'occasion d'un entretien accordé à Marca, Joxean Fernandez-Matxin, le directeur sportif principal de l'équipe, en a donné un nouvel exemple...

Depuis plusieurs années, Tadej Pogacar et son équipe UAE Team Emirates sont coutumiers du fait, ils s'arrangent pour travailler mentalement leurs rivaux avant des grands rendez-vous, dans l'idée d'installer en eux la conviction qu'ils n'ont aucune chance de vaincre le champion slovène, qu'il n'y a rien à faire pour le battre.

« Vingegaard ? S'entraîner en altitude pour le Giro, puis à nouveau pour le Tour, est psychologiquement éprouvant » A l'occasion d'une longue interview accordée au quotidien sportif espagnol Marca, Joxean Fernandez-Matxin, le directeur sportif principal de l'équipe UAE Team Emirates, a été interrogé sur la confiance qu'avait Vingegaard à l'heure de retrouver Pogacar sur le Tour de France après avoir remporté le Giro. Et c'est probablement à l'aune de ce contexte qu'il faut lire la réponse du boss des UAE : « Si l'on soustrait les 21 jours de course de Jonas Vingegaard, cela représente finalement peu de jours de compétition : il a couru environ 35 ou 36 jours, dont une quinzaine lors de courses comme Paris-Nice et le Tour de Catalogne. Cependant, disputer un Giro et un Tour implique bien plus que le simple nombre de jours de compétition. S'entraîner en altitude pour le Giro, puis à nouveau pour le Tour, est psychologiquement éprouvant. Être loin de chez soi aussi longtemps est difficile pour tout cycliste ; je ne parle pas d'un cas particulier, mais d'une manière générale. Enchaîner deux Grands Tours peut être mentalement trop lourd si l'entraînement en altitude est trop intensif, et inversement, un entraînement insuffisant peut engendrer des doutes. Au final, c'est une question d'équilibre délicat. Après, il est inutile d'anticiper à l'avance ce qui pourrait arriver. Nous sommes certains que la préparation a été optimale, nos coureurs sont en pleine forme, l'équipe est excellente, Tadej est le meilleur au monde et son entourage est également au sommet de son art. Quant à Isaac del Toro, il arrive en pleine possession de ses moyens et avec l'ambition de poursuivre sa progression ».