Cyclisme - Tour de France : Seixas ? Il n'y croit pas !

Alexandre Higounet

Au sortir du Tour Auvergne-Rhône Alpes, au-delà du fait, très loin d'être négligeable, d'avoir beaucoup appris sur la gestion d'une course par étapes, notamment dans la perspective proche du Tour de France, on n'en sait pas plus sur ce que peut espérer Paul Seixas en juillet. Sa confrontation avec Del Toro a été brève. L'ancien coureur Bobbie Traksel se montre lui plutôt sceptique.

Au sortir du Tour Auvergne Rhône-Alpes, en sait-on beaucoup plus sur ce que pourra espérer Paul Seixas face à Pogacar et Vingegaard sur le prochain Tour de France ? En l'état pas vraiment. Au-delà du fait qu'il aura assurément beaucoup appris dans la gestion d'une course par étapes de haut niveau et à quel point il était très important d'être très précis dans la gestion de ses efforts, sa chute lors de l'étape de samedi n'a pas permis d'en savoir plus sur sa confrontation avec Isaac Del Toro, le lieutenant de Pogacar, qui a largement remporté l'épreuve. Le seul point de référence se situe lors de l'arrivée au sommet de vendredi, et il est apparu que le jeune Français n'était pas plus fort que Del Toro, qui a impressionné.

« Seixas a-t-il creusé l'écart sur Del Toro lors de la première étape de montagne ? Non » Ce constat amène d'ailleurs l'ancien coureur Bobbie Traksel à se montrer plutôt sceptique sur ce que pourra accomplir le Français sur le Tour de France cette année. Interrogé à l'occasion du podcast Kop over Kop, Traksel a ainsi lancé, dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Qu'est-ce que l'on sait du niveau de Seixas après le Tour Auvergne-Rhône Alpes ? Pour l'instant, on ne sait absolument rien. Bien sûr, on sait qu'il était en forme, mais a-t-on assisté à une véritable bataille ? Pas vraiment. Et il n'a pas vraiment creusé l'écart lors de cette première étape de montagne non plus ».