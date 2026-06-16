Cyclisme : Pogacar-Vingegaard-Seixas, son pronostic fou pour le Tour de France !

Alexandre Higounet

Alors que le Tour de France approche à grand pas, le Grand Départ étant désormais programmé dans moins de trois semaines, Michael Storer, le leader australien de l'équipe Tudor, a livré ces derniers jours son pronostic pour le maillot jaune. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'avère plutôt surprenant...

Alors que le Tour de France va débuter dans moins de trois semaines, que les grands leaders finalisent leur préparation, à l'image de Tadej Pogacar qui participe au Tour de Suisse, les spéculations vont bon train sur les rapports de force entre le champion slovène et son rival de toujours Jonas Vingegaard, confrontation à laquelle pourrait s'ajouter Paul Seixas, quand bien même il n'a pas connu sur le Tour Auvergne-Rhône Alpes la réussite qu'il espérait.

« Je pense que Vingegaard sera encore meilleur sur le Tour qu'il ne l'a été sur le Giro » A l'occasion d'une intervention pour le podcast Domestique Hotseat, Michael Storer, qui sera le leader de la formation Tudor Cycling sur le Tour, a été interrogé sur son pronostic pour le maillot jaune. Et sa réponse, relayée par cyclinguptodate.com, n'est pas dénuée de surprise : « Vingegaard est en pleine forme, à mon avis. Je pense qu'il sera encore meilleur sur le Tour qu'il ne l'a été sur le Giro. Il a même dit en interview qu'il est généralement plus performant sur le deuxième Grand Tour que sur le premier. Il a aussi réalisé un parcours sans faute. Donc, je miserais sur Vingegaard plutôt que sur Pogacar pour le Tour cette année. Voilà, c'est dit ».