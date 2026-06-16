Cyclisme - Tour de France : Pogacar, la petite pique à Seixas...

Alexandre Higounet

Alors qu'il s'apprête à prendre le départ du Tour de Suisse, sa course de rentrée après une longue phase de préparation en vue du Tour de France, Tadej Pogacar, fidèle à son habitude de travailler mentalement ses rivaux avant un grand rendez-vous n'a pas manqué hier, sans avoir l'air d'y toucher, d'envoyer une petite pique à l'intention de Paul Seixas. Explication.

Depuis plusieurs années, Tadej Pogacar, et avec lui toute l'équipe UAE Team Emirates, est coutumier du fait : avant un grand rendez-vous, que ce soit une classique ou un Grand Tour, lorsqu'il sent monter une velléité chez ses rivaux, le champion slovène cherche à les travailler mentalement afin de les maintenir dans une position d'infériorité, de perdant, avant même que le départ ne soit donné.

Pogacar a toujours cherché à travailler mentalement ses rivaux Ce travail de sape s'appuie bien sûr aussi sur des faits, à savoir que Pogacar s'avère à chaque fois très fort, mais il a montré toute son utilité l'an dernier, lors de la troisième semaine du Tour, lorsque l'équipe Visma-Lease A Bike a d'un coup stoppé sa grande offensive alors qu'elle était parvenu à isoler le maillot jaune et que ce dernier était en fait en grande souffrance et beaucoup plus vulnérable qu'elle ne le pensait. Tellement marqué mentalement, tellement persuadé qu'il n'avait aucune chance, Vingegaard a stoppé son opération d'attaque alors qu'en fait, elle avait de réelles chances de fonctionner.