France-Maroc : Nouveau record pour Kylian Mbappé à la Coupe du Monde !

Amadou Diawara

Dès l'entrée en lice de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2026, Kylian Mbappé a battu un record. Auteur d'un doublé face au Sénégal, le capitaine et numéro 10 des Bleus a devancé Olivier Giroud au classement des meilleurs buteurs de l'histoire tricolore. Ce jeudi soir, Kylian Mbappé devient également - avec Hugo Lloris - le joueur français à avoir disputé le plus de matchs dans un Mondial.

Le 16 juin, Kylian Mbappé a détrôné Olivier Giroud. Ayant inscrit un doublé face au Sénégal - lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 - le capitaine et numéro 10 de l'équipe de France est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la sélection tricolore. Alors qu'Olivier Giroud a inscrit 57 réalisations, Kylian Mbappé en compte 63 (avant le coup d'envoi de France-Maroc en quart de finale du Mondial).

France-Maroc : 20ème match de Coupe du Monde pour Kylian Mbappé Devancé par Kylian Mbappé, Olivier Giroud avait réagi avec classe lors d'un entretien accordé au Parisien. « C’était inévitable, le sens de l’histoire. Il va battre tous les records, on le sait. Celui du nombre de buts comme celui du nombre de sélections (145). Je lui souhaite d’en mettre au moins 50 autres et de franchir largement la barre des 100 buts », a affirmé l'ex-numéro 9 de l'équipe de France. En parlant du nombre de sélections, Kylian Mbappé réalise un nouvel exploit ce jeudi soir à la Coupe du Monde 2026.